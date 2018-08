Durván emelkedtek a tandíjak az ELTE-n

Nem sokkal azután, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetemen egy kedvezmény váratlan eltörlésével a vezetőség megduplázta nagyjából 200 hallgató tandíját az utolsó, gyakorlati félévre, az ELTE jogi karán is megemelték a hallgatók bizonyos költségeit.

Az Átlátszó információi szerint az egyetem két héttel az iskolakezdés előtt írt egy szűkszavú e-mailt a hallgatóknak, miszerint több jogcím esetében is magasabb összeget kell majd fizetniük a szeptemberben kezdődő félévtől. Az ELTE Hallgatói Önkormányzata szerint a követelményrendszer egységesítése miatt változtattak, bizonyos karokon ugyanis olcsóbbak voltak a díjak, mint máshol. Most ezeket emelték egységes szintre az egyetemi finanszírozhatóság okán. Bár a HÖK jelezte, hogy ez egyes hallgatóknál komoly problémát jelent majd, mégsem felmenő rendszerben vezették be az egységesítést – tudta meg a portál.

Na de mik is ezek a költségek? Először is, az ELTE megemelte a harmadszori vagy dékáni engedéllyel negyedszeri tárgyfelvétel költségeit. Eddig 4000 forint volt összesen ez a díj, mostantól azonban 5000 forint lesz, méghozzá kreditenként. Ez azt jelenti, hogy már egy kétkredites tárgynál 6000 forint pluszköltség keletkezik, egy szigorlat esetében pedig akár 25-30 ezer forint is lehet a teljes összeg. Az Átlátszó szerint van olyan hallgató, aki 25-30 ezer forint helyett már 105 ezer forintnál tart úgy, hogy 300 ezer forintos a tandíj félévenként.

A jogi kart levelezőn végző diákokat még súlyosabban érinti a változtatás, nekik ugyanis bizonyos kurzusaik több kreditet érnek, hogy hamarabb elérhessék a diplomázáshoz szükséges számot. A több kredit ugyanakkor több pénzt is jelent.

Ráadásul a jogi karon nem csak a „lusta” diákok szoktak harmadszor is felvenni egy tárgyat. A harmadik tárgyfelvétel a jobb jegyek, a könnyebb vizsgaidőszak és a sok bukás miatt is nagyon gyakori. A változtatás több száz diákot érinthet.

Az ELTE június 23-án frissítette a tanrendet a honlapján, a változtatásról azonban csak augusztus végén értesítették a diákokat. A díjemeléseket ráadásul nem is egységesen vezették be. Megemelték például a kreditszám túllépése miatt fizetendő díjat is, de azt felmenő rendszerben, így az csak a jelenlegi elsősöket érinti most. A harmadik tárgyfelvétel díja azonban mindenkire vonatkozik.

Az, hogy a díjemelés az ELTE többi szakát is érinti-e, egyelőre nem tudni.