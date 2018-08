Leukémiásnak hazudta gyermekét egy anya, hogy pénzt adjanak neki

Döbbenetes csalásról számolt be csütörtök reggel a Blikk. Egy édesanya leukémiás, koraszülött kisbabájának gyűjtött pénzt a Facebookon, hamarosan azonban kiderült, hogy a közösségi oldalon közzétett szövegből egy szó sem igaz.

A csaló azt írta, mindössze két hetet tölthetett együtt koraszülött kislányával, az egyik kontrollvizsgálaton ugyanis leukémiát diagnosztizáltak nála, most pedig Svájcban kellene megműttetni 3 millió forintért. A bejegyzés mellé fotókat is posztolt a kislányról, a kezelőlapról és egy banki dokumentumról is, amely azt igazolja, hogy a számlára gyűlt pénzt az életmentő műtétre fordítják.

A Blikk újságírói akkor jöttek rá a csalásra, amikor cikket akartak írni az adománygyűjtésről: felkeresték a kórházat, ahol közölték velük, hogy ilyen és ennyi idős babát ilyen betegséggel nem kezelnek. Amikor az újságírók megmutatták a Facebookon közzétett kezelőlapot, kiderült, hogy az hamisítvány, „formailag és tartalmában sem hasonlít a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján használt dokumentumokhoz”. Hamarosan az is kiderült, hogy a banki igazolás is hamis, és a babáról közölt képeket is külföldi oldalakról szedték.

Amikor a Blikk szembesítette a nőt a fentiekkel, beismerte, hogy hazudott. Továbbra is állítja azonban, hogy Jázmin létezik, vérszegénység miatt kezelik, de nem engedte, hogy az újságírók meglátogassák. Állítása szerint a beérkezett pénzt pelenkára és tápszerre költötte, és mindössze 20 ezer forintot kapott.

Az ügyben a bank feljelentést tett, a nő pedig azóta törölte Facebook-oldalát. Ha bebizonyosodik, hogy hazudott, évekre rácsok mögé kerülhet, mert megélhetés céljából üzletszerűen ejtett tévedésbe másokat.