„Nem tudja rekonstruálni a történteket” a BKV a Kolosy téren megvert nő ügyében

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy júniusban egy buszsofőr szeme láttára megvertek egy utast a Kolosy téren, a nő állítása szerint azonban a sofőr nem tett semmit az ügyben. A sofőr a nő – Zsuzsanna – beszámolója szerint először azt mondta, hogy rendőrt hív, később azonban inkább úgy döntött, hogy mégsem látott semmit, és támadóival a buszmegállóban hagyta a nőt.

A buszvezető anélkül hajtott el, hogy a tőle elvárható segítségnyújtást megadta volna, azzal pedig, hogy a támadóimmal magamra hagyott, testi épségemet közvetlen veszélynek tette ki

– írta a BKV-Figyelő blognak Zsuzsanna, akit támadói ezután még arcon is köptek.

A nő a rendőrségi feljelentés mellett a buszsofőrre is panaszt tett, ám most azt a választ kapta, hogy a BKK és a BKV „nem tudja rekonstruálni” a történteket, mivel a buszon nincs kamera. A BKÜ válaszleveléből kiderül, hogy az ügyben meghallgatták az érintett sofőrt is, aki azt mondta, a konkrét testi sértést nem látta, csak a kiabálást hallotta, ezért tanúskodni sem tudott volna. Emellett látta, hogy két fiatalember a nő védelmére kelt, ezért „miután meggyőződött arról, hogy [az utas] biztonságban van, és a rendőrséget értesítették, folytatta munkáját”.

Zsuzsanna így már csak abban reménykedhet, hogy az utcai térfigyelő kamerák rögzítették mi történt, de az, hogy a buszvezető mit mondott neki, biztosan nem hallható a felvételeken. A pórul járt utas egy válaszlevélben mindenesetre még egyszer megpróbálkozott vele, hogy bizonyítsa igazát:

Hazugság, hogy a [buszsofőr] segítségével a védelmemre keltek volna, ugyanis senki nem kelt a védelmemre a helyszínen tartózkodó emberek közül. Én kértem meg később egy fiatalembert, miután megtudtam, hogy a vezető nem hívott rendőrt, hogy hívjon akkor. Ezt a fiatalember tanúsítani is tudja. Ő az egész beszélgetést hallotta egyébként, így tanúskodni is tud az ügyben. A buszvezető nem győződött meg a biztonságomról, egyáltalán nem tette meg a tőle telhető segítségnyújtást, sőt otthagyott az utcán sokkos állapotban a támadóimmal! Ezért kiegészítő feljelentést tettem a kerületi rendőrkapitányságon vele szemben. (…)

– idézi újabb levelét a BKV-Figyelő. A közlekedési vállalat azonban továbbra is fenntartja álláspontját.

A napokban Zsuzsanna azt írta a BKV-Figyelőnek: