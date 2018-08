Óriási dugókat okoz az útfelújítás Csepelen

Egyszerre újítanak fel három fontos utat is Csepel déli részén, a lezárások miatt pedig olyan nagy dugók alakulnak ki, hogy szinte lehetetlen az agglomerációs településekről ki- és bejutni – írja az Index. Olyan is előfordult, hogy a buszok menetideje megnégyszereződött, és még csak most jön az iskolakezdés. A problémát az okozza, hogy kvázi egyszerre kezdték el az M0-s egy szakaszának, valamint két másik főútnak a felújítását.

A hírportál több olvasói levelet idézett, melyek szerint a probléma a saját autóval rendelkezőket és a tömegközlekedést igénybe vevőket egyformán sújtja. Voltak olyanok, akik két és fél óra alatt tettek meg egy 20 kilométeres távot, a 690-es buszjárat sofőrje pedig arról számolt be, hogy egyik körén 4 óra alatt tudta megtenni a Csepel, Szent Imre tér és Szigethalom közötti utat, miközben a menetrend szerint ez mindössze 35 percet vehetne igénybe. Szintén négyórás körökről számolt be a 38-as busz egyik sofőrje. Az egyetlen alternatíva a ráckevei HÉV lenne, ez azonban nagyon hamar túlzsúfolttá vált a beszámolók szerint.

Az Index megkereste az ügyben a BKK-t, akik figyelik a forgalmi helyzetet, és szükség esetén „alternatív útvonalak kijelölésével” segítik majd a közlekedést. Erről külön tájékoztatják majd az utasokat.