Trump és a dolgok, amiket nem ért

Kezdjük mindjárt ott, hogy a fékezhetetlen agyvelejű amerikai elnök a minap egy gyerekkórházba látogatott el, ahol csodálatos PR-fotók készülhettek róla és a first lady Melania Trumpról, ahogy a gyerekekkel együtt játszanak, színeznek, satöbbi.

Erről a jó hangulatú eseményről Alex Azar egészségügyi miniszter töltött fel pár fotót a Twitter-csatornájára, az éles szemű netezők pedig hamar kiszúrták, hogy Donald Trumpnak nem igazán sikerült eltalálnia a zászlóra kerülő színeket. Vagyis a színeket még csak-csak, de azok elhelyezkedését nem igazán. Az amerikai zászlón ugyanis a sávok piros-fehérek és csak a fehér csillagok helyezkednek el a kék háttéren.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA — Alex Azar (@SecAzar) August 25, 2018

Viszonylag egyszerű minta, a híresen figyelmetlen Trumpnak azonban nem sikerült kiviteleznie. Mint Azar fotóján is látható, az egyik sávot szépen kiszínezte kékkel. Ha ez nem lenne elég kellemetlen, a képeken az is látható, hogy még az egyébként szlovén születésű Melania is tökéletesen oldotta meg a feladatot az elnökkel szemben.

Persze a közösségi médiában azonnal ráugrottak a kínálkozó lehetőségre, hogy kifigurázzák a botrányokban nem szűkölködő elnököt. Ennél már csak az volt viccesebb, amikor a Trump-pártiak azzal próbálták bevédeni szívük választottját, hogy ő csak az amerikai rendőrök előtt tisztelegve az úgynevezett Thin Blue Line-zászlót színezte ki.

A Thin Blue Line a rendőrökre utal, mint a társadalom és a bűnözök közti védelmi vonalra, a rendőröket támogatók nem egyszer az amerikai zászló fekete-fehér-kék változatával jelentek meg különféle demonstrációkon – ahol sok esetben a rendőrök által lelőtt feketék halála ellen tiltakozók tüntettek.

Mint a képről is jól látható, a Trump-féle változatra nehéz lenne azt mondani, hogy a fenti zászló reprodukciója akarna lenni, már csak azért is, mert a kék sáv nem a zászló közepén helyezkedik el.

A kihangosító vajon mi?

Az amerikai elnök zsenialitásának következő bizonyítéka az volt, amikor a mexikói elnökkel, Enrique Peña Nietóval próbált összehozni egy telefonbeszélgetést a tévékamerák előtt. Ez se nagyon sikerült neki, bár persze mentségére legyen szólva, hogy itt valószínűleg nem ő volt a ludas, hanem az a telefonközpontos, aki nem a megfelelő készülékre kapcsolta be a mexikói államfőt.

De ismerve Trumpot, aki nem megy a szomszédba azért, hogy adott esetben védőszemüveg nélkül nézzen bele a napfogyatkozásba, nem lennénk meglepve, ha kiderülne, hogy a telefon kezelése sem tartozik az erősségei közé.

Tiltsák be a Google-t!

Az amerikai elnök híresen hiú, akiről közismert, hogy egyik kedvenc elfoglaltsága – az amerikai adófizetők pénzén való golfozáson kívül – hogy saját magát, illetve a saját magáról szóló híreket nézi a tévében, leginkább persze a Fox News-on. Nem véletlen, hogy magából kikelve emleget álhíreket és nevezi a sajtót a nép ellenségének, amikor a Foxnál kevésbé szervilis csatornák és újságok a valóságot írják meg vele kapcsolatban.

A legfrissebb hír ugyanis az Trumppal kapcsolatban, hogy az amerikai elnök kiborult, mivel szerinte a Google algoritmusát ellene hangolta a keresőcég, mivel a „Trump news” szókapcsolatra – szerinte – kizárólag negatív hangvételű cikkeket dob fel a kereső, amelyek között gyakran előfordulnak a Trump-pártisággal nem vádolható CNN cikkei. Az elnök ezért egy tweetben jelezte is, hogy szerinte ez illegális lehet és, hogy vizsgálatot szeretne a Google-lel szemben.

Trumptól már megszokhattuk, hogy szilárd bizonyítékok nélkül beszél hülyeségeket és ez most sincs másképp. A Google algoritmusai több száz tényezőt vesznek figyelembe a keresési eredmények megjelenítése előtt, amelyben nagy szerepe van annak is, hogy éppen mire keresnek a legtöbben. Ha például Trump csinál valami érfalrepesztő hülyeséget (például rosszul színezi ki az amerikai zászlót, vagy egyszerűen hazudik a sajtónak, amelyre már számos példa volt), ez fogja érdekelni az emberek nagy részét, így a Google algoritmusai is ezeket a találatokat dobják ki elsőnek. Mivel a Trumpot minden körülmények között támogató médiumok (például a Fox News) nem igazán foglalkoznak az ilyen hírekkel, érthető módon ezek nem fognak szerepelni a találatok között.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2018

Ráadásul, tényszerűen bizonyítható, hogy nem a Google manipulálta a kereséseket, mivel az elnöki kinyilatkoztatást követően Daniel W. Drezner, a Tufts University professzora rákeresett a „Trump news”-ra és láss csodát, a legelső helyen épp az elnök kedvenc Fox News-ának egyik híre jelent meg (ráadásul épp a Trump ügyvédjével, Michael Cohennel kapcsolatos nyomozáshoz kötődő anyagról volt szó). Mivel az embereket érdekli az elnök ügyvédjének ügye, nem csoda, hogy a Google ezt a cikket is listázta a Trumppal kapcsolatos hírek között.

Hmm... Googling “Trump news,” here’s a screenshot of the results. The top story is from Fox News, and there are now two mentions of Trump’s complaints about Google searches. pic.twitter.com/AhhxSvPlwk — Daniel W. Drezner (@dandrezner) August 28, 2018

Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója egyébként még tegnap azt nyilatkozta az összegyűlt újságíróknak, hogy a kabinet vizsgálatot kezdeményez a „botrány” miatt, amikor viszont a riporterek azt kérdezték tőle, tudja-e, hogy az algoritmus-manipuláció tényét konkrétan cáfolták már, ő csak annyit mondott: „ez a téma azokhoz tartozik, akiknek nálam magasabb a fizetése”.

Aligha lehet véletlen, hogy Trump épp őt választotta tanácsadójának, csak aztán ki ne derüljön, hogy ő is mentességet kapott a Cohen-nyomozás során, mint az elnök egy sor korábbi bizalmasa.