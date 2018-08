Játék puskákra cserélték ki a paraguayi rendőrség gépfegyvereit

Belga gyártmányú, FN-FAL típusú gépfegyvereket loptak el a paraguayi rendőrség fegyvertárából – írja a BBC. A csavar a dologban, hogy nem egyszerű lopásról van szó, a mesterterv részeként ugyanis a tolvajok műanyag játék puskákra cserélték ki a már leselejtezett, de még működő lőfegyvereket.

Mindez nem most történt, hanem már jó ideje, a rendőrség viszont most vette észre, hogy a feketepiacon egyre több olyan fegyver bukkan fel, amely az általuk használt típusba tartozik. Utánanéztek a raktárban, és kiderült, hogy rengeteg játékot tartanak igazi fegyverek helyett. A lopott fegyverekből Argentínába és Brazíliába is szállíthattak.

A paraguayi sajtó szerint ez a rendőrség eddigi legkínosabb botránya. A fegyverraktár vezetőjét azóta kirúgták, de még nem tartóztattak le senkit az ügyben.