Darázs és pókinvázió: nem csak a hőség tombolt a nyáron

Egy késő tavaszi napon a nyitott ablakon át nem csak a májusi meleg áramlott be a nappaliba, hanem egy „dupla testű darázs” is. Később hiába kérdezte tőlem bárki, hogy „pontosan hogy nézett ki”, nem tudtam bővebb választ adni, mert nem bírtam hidegvérrel jobban megnézni. A betolakodó hosszú percekig nem tágított, valamit tennem kellett: rovarirtószert nem tartok (most megfordult bennem, hogy kellene), így egy A/4-es füzettel próbáltam ellegyezni az ablak felé, amitől azonban vad cikkázásba kezdett. Feladtam. Kimenekültem, rázártam a szobaajtót, és reméltem, hogy egyszer csak kitalál. Nagyjából fél óra múlva mertem résre benyitni, füleltem, hogy az utcáról beszűrődő zajba keveredik-e döngicsélés. Óvatosan léptem be, mert féltem, hogy átver azzal, hogy leszállt valahová – szerencsére azonban távozott.

A másik eset a hétvégén történt: egy kéthetes utazás utáni nagymosás közben pont nem hiányzott, hogy pókfészket találjak a sötétítő függöny összehúzott szárnyai között. Úgyhogy a szennyes egy részét hisztériás gyorsasággal dobáltam vissza a gyűjtőhelyre, és már indult is a fertőtlenítőprogram. Gondolhatnám, hogy valami egyéni szerencsétlenségről van szó, de az ehhez hasonló jelenetek nem csak az én nyaramat tarkították: szűkebb-tágabb ismeretségi körömből is időről-időre jöttek a sztorik. Aztán hivatalosan is megerősítést nyert, hogy az idei nyár különösen rovargazdag volt.

Nem a naptár számít, hanem a hőmérséklet

A darázsinváziót már április végén megjósolták a szakemberek, és hogy nem tévedtek, arról Holly Balázs egészségügyi gázmester győzött meg – az ügyfelei idén különösen sokat panaszkodtak a rengeteg a darázsra és pókra. „Valószínűleg az enyhébb, rövidebb tél az oka az elszaporodásuknak, és annak, hogy a szokottnál többen át tudnak telelni a királynővel együtt. A csípős idő önmagában nem elég az elpusztulásukhoz, az is számít, hogy mennyire tartósan marad alacsonyan a hőmérséklet: az előző télen csak rövid ideig volt kifejezetten hideg. Ez azért baj, mert ha a padláson vagy más, belső, védett helyen elbújnak a darazsak, akkor kis idő alatt nem éri el őket a hideg.” A létszámingadozás tehát nem egyedi jelenség, bármikor elfordulhat, ha enyhe a tél.

A szakember hozzáteszi, hogy nem véletlenül kifejezetten magas a rovarok száma a vízparti üdülőhelyeken: a Balatonon dolgozik, napi szinten tapasztalja, hogy a párás levegő és a vízpart közelsége milyen nagyban elősegíti a pókok szaporodását. Ráadásul a nádasok kiváló szúnyoglelőhelyek, ami még ideálisabbá teszi számukra az itteni életkörülményeket.

A darázs és a pókszezon kezdete és vége is az időjárástól függ: általánosságban tavasztól őszig tart. „16 fok alatt már gyengén mozognak a rovarok, mert hidegvérűek, de a felett már jobban érzik magukat. Azonban a kánikula már nem kedvez nekik: ha túlmelegszik a fészkük, akkor kirajzanak, ilyenkor fordul elő, hogy csomókban ráülnek például a teraszok faszerkezetére. Ha nem tudják elviselni a benti hőséget, kijönnek a búvóhelyről: az árnyékos teraszrészek mellett a függőfolyosók alján, a bérházakban is szívesen keresnek menedéket. A darazsak a szüret vége felé tűnnek el, amikor tartósan 15 fok alá süllyed a hőmérséklet.”

Virágporra vagy emberre vadászik?

Június elején egy mezőberényi ligetet kellett lezárni a villanyóraszekrényben fészket rakó darazsak miatt, ugyanis több embert megcsíptek, és a gyerekekre is rátámadtak. De ha látunk egy darazsat, honnan tudjuk, hogy van-e okunk félni tőle? Holly Balázs szerint a fekete-sárga élénk színek például be kell, hogy kapcsolják a vészcsengőt. Ezen kívül a lódarazsat és a speciális fürkészdarazsat emeli ki – utóbbit onnan lehet megismerni, hogy úgy néz ki, mintha egy kis boton, külön lenne a potroha a testétől. Sokan félnek tőle – és nem véletlenül – kis vigasz, hogy a mókás nevű állat emcsak az embereket nem kíméli, hanem a pókokat sem.

Érdekes körforgás, már csak azért is, mert számos pókfajta igenis megcsípi az embert, azonban nem támadnak olyan intenzíven, mint a darazsak. „A pók leginkább akkor csíp, ha a közvetlen környezetünkbe kerül, például, ha alvás közben forgolódunk, és véletlenül rátenyerelünk az ágyban. Ahhoz, hogy ez előfordulhasson, általában kell az, hogy nagy számban legyenek jelen a szobában. A szezon elején kinyitott nyaralók tele vannak pókokkal, így az első éjszaka nagyobb eséllyel fordul elő csípés. Érdemes az irtással kezdeni a nyári időszakot.”

A rovarirtás nem véletlenül szakma

A szakember kiemeli, hogy a pókoktól nemcsak a csípés miatt tartanak az emberek, de sokakban undort keltenek, nem keveseknek van fóbiája tőlük. Ez sokakat már önmagában visszatart a magánakcióktól, de ha a helyzet mérsékelten súlyos, és lefújás nélkül szeretnénk megszabadulni az állattól, akkor megoldás lehet a pókfogó bot – tisztes távolságból lehet vele kiemelni az állatot, majd zöldterületen (vagy bárhol a lakáson kívül) elengedni. Egy családapa az ismerősi körömből állítja, hogy megváltozott az élete, mióta beszerezte a készüléket a gyerekeinek – azóta nincs házrengető sikoly a nyolclábúaktól, és számára sem kötelező program a befogásuk.

De ha valaki egyáltalán nem szeretne vacakolni, annak a profi irtás a megoldás – különösen, ha vendéglátással foglalkozunk. „Vendéglátósoktól és apartmantulajdonosoktól sok megbízást kapok pókirtásra, mert a vendégek panaszkodnak, ha pókhálós a hely. Az értékelő felületeken jól le is pontozzák őket ezért. Ha ezt meg akarják előzni, ahhoz szinte folyamatosan takarítani kell, de ennél az irtás jobb, tartósabb megoldás. Már csak azért is, mert ha a pók összeszövi a házat, az egy idő után csúnya, foltot hagy, hiába szedjük le a hálót, koszosnak fog tűnni a fal.”

A darázsirtásba kizárólag akkor fogjunk bele egyénileg, ha biztosan látjuk a fészek méretét, és az nem nagyobb tenyérnyinél – ilyenkor lehet a boltokban kapható szerekkel próbálkozni, ezek hatótávolsága 4-5 méter is lehet, a permetezéshez tehát nem kell túl veszélyes közelségbe menni. „Egy olyan fészek esetében, amiről nem tudjuk, hogy mekkora, csak látjuk, hogy mondjuk a széldeszka mögül ki-be mozognak a darazsak, ne próbálkozzunk egyedül. Ha ezek az állatok támadva érzik magukat, akkor nagyon durván összecsíphetnek, amibe allergiás reakció esetén bele is lehet halni. Speciális védőfelszerelés kell, a házi beöltözős módszereket nem javaslom, mert a darázs többször tud szúrni, ha bekerül mondjuk egy kapucni alá, akkor össze-vissza tudja csípni az embert.”

Egy kis kitartás még biztos kell

A darázs- és pókszezon vége tehát egyelőre kiszámíthatatlan, egyes előrejelzések szerint az ősz nagyon enyhe lesz, ami a rovarok számára igen jó hír (nekünk kevésbé). Ráadásul, amint hűlni kezd az idő, számolni kell azzal is, hogy az állatok elkezdenek behúzódni, menedéket keresni a házakban. A szakértő szerint, ha nincs nagy fertőzöttség, csak néhány betévedő, akkor érdemes a bevásárlóközpontokban kapható repülő- és mászórovarokra specializált szerekkel próbálkozni – az utóbbit érdemes a „vonulási irányra” fújni, ha sikerül megfigyelni, hol van ez, mert akár 2-3 napon keresztül is hathatnak. Vagy marad a kiterelés, amit nehézkes lehet amiatt, hogy a rovarok követik a feromonokat, sajátos jelzőrendszerük van arra, hogy merre érdemes haladni, és ezzel szemben hol a veszély.