Egyre többen költöznek Budapestre és környékére

Egyre többen élnek Budapesten és közvetlen környékén, illetve Magyarország északnyugati és északkeleti végében, miközben az ország többi része folyamatosan ürül – írja a Belügyminisztérium által kiadott települési szintű lakossági adatok alapján a Portfolio.hu.

A portál szerint Pest megye lakossága 2011 eleje és 2017 vége között 54 ezer fővel nőtt. Budapest mellett a fővároshoz közeli agglomerációs települések népessége nőtt leginkább. Nem ilyen nagy mértékben, de szintén nőtt Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossága, miközben az összes többi megyében – és országosan is – népességfogyást mutatnak a számok.

A Portfolio.hu cikke rámutatott egy furcsaságra is: a legnagyobb százalékú népességnövekedést mutató 20 községből 12 az ország északkeleti részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Az egyik határ menti településen, Kispaládon például 118,2 százalékkal nőtt a népesség. A lap szerint itt valójában nem lettek ennyivel többen, csak a bejelentkezettek száma nőtt: ukránok vagy ukrajnai magyarok jelentkezhettek be ide, akik a feltételezések szerint a nyugdíjszabályokat használják így ki, vagy az ukrajnai besorozás elől próbálnak kitérni. Egyes vélemények szerint választási visszaélések is sejthetők a jelenség mögött.