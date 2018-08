Még a véres intimbetétjét is meg kellett mutatnia a reptéri ellenőrzésen

Iszonyúan megalázták a Harvard Egyetem végzős diákját, Zainab Merchantot egy reptéri ellenőrzésen. A floridai Orlandóban élő fiatal, muszlim nő – aki a Zainab jogai nevű honlapot szerkeszti – Bostonból Washingtonba utazott, amikor durván belegázoltak a magánszférájába.

A bostoni reptéren az Amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) egyik női alkalmazottja kivette a sorból Zainabot, és kollégáinak „alaposabb vizsgálatot” javasolt a fejkendős nővel kapcsolatban. Elvitték egy külön szobába és megtiltották neki, hogy felhívja az ügyvédjét. Arra kényszerítették, hogy húzza le a nadrágját és a bugyiját. Zainab hiába mondta, hogy éppen menstruál, meg kellett mutatnia a véres intim betétjét a TSA munkatársainak.

This is inhumane and absolutely unacceptable. I am FURIOUS. Pressured into a private screening & forbidden to call her lawyer, Zainab Merchant was led into a private room, where TSA officers demanded that she pull down her pants and underwear. @ACLU https://t.co/KgCKKJ8OZS

— Samira سمیرا (@samira_says) 2018. augusztus 23.