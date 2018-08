Lövöldözés a floridai Jacksonville-ben, több halálos áldozat

Lövöldözés volt helyi idő szerint vasárnap délután a floridai Jacksonville városában, többen meghaltak – közölte a város seriffjének hivatala. A Twitteren közzétett tájékoztatás szerint többeket kórházba vittek. Később a seriff hivatala újabb bejegyzésben tudatta: a feltételezett elkövető is meghalt, de még kérdéses, volt-e tettestársa.

A Miami Herald című lap információi szerint a halálos áldozatok száma 4, a sebesülteké 11.

#BREAKING | Gunman suspected of carrying out mass shooting at Jacksonville Madden tournament is dead, Sheriff Williams says — https://t.co/HPncc7i5Aq pic.twitter.com/mdL93sVHpo

— News4JAX (@wjxt4) 2018. augusztus 26.