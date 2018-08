Dagad a botrány: Temesvári Andrea is nekiment a teniszszövetségnek

Mint arról az NLCafé is beszámolt, Fucsovics Márton és Babos Tímea is bírálta a Magyar Teniszszövetséget. Most, a női párosban Grand Slam győztes magyar teniszezőnő, Temesvári Andrea fakadt ki a Facebookon a sportág hazai vezetésével kapcsolatban és állt hazánk jelenleg két legsikeresebb teniszezője mellé.

(…) Azoknak a többsége, akik jobban benne vannak a teniszéletben, a saját bőrükön is tapasztalják, hogy a látványos kirakat mögött rengeteg a kezeletlen probléma. Timi és Marci mellett mi is kiállunk. Elfogadhatatlan, hogy két ilyen szintű játékosnak a nyilvánossághoz kellett fordulnia, mert a Szövetséggel közvetlenül nem tudták megoldani a problémáikat. Az ugyanis a pontos információk hiányában is egyértelmű, hogy ebben a helyzetben melyik félnek kellene a másikat kiszolgálnia. A bejegyzésekből pedig úgy tűnik, a Szövetség fordítva ül a lovon. (…) A háttérbe tekintve egyértelmű ugyanis, hogy egyáltalán nincs működő szakmai rendszer, ezen a téren gyerekcipőben járunk. (…) A Szövetség egyik legfontosabb feladata lenne a bázis növeléséhez szükséges feltételek biztosítása. Az a kevés utánpótlásműhely, ahol még mindig komolyabban foglalkoznak a tenisszel, alig kap anyagi támogatást. Szakemberhiány van, nincsenek továbbképzések, a meglévő, még kitartó edzők pedig anyagilag és erkölcsileg sincsenek megbecsülve. A vidéki teniszműhelyek pedig még ehhez képest is kilátástalanabb helyzetben vannak. Eközben a Szövetség elkezdett klubként működni, az állami támogatásoknak köszönhetően egyfajta konkurenciájává vált a kluboknak. (…) A Szövetség vezetése minden eddiginél több központi forrásból gazdálkodik, azonban ezeknek a pénzeknek az elosztása jogosan teszi elégedetlenné a szakma képviselőit, még ha ezt kevesen is merik nyíltani kimondani. (…)