Megdöbbentő videó: pickup autó platóján utazott a kerekesszékes idő nő

Autósunk, Billy BigRig gyanútlanul vezetett a 75-os autópályán délre, amikor megdöbbentő dologra lett figyelmes a tampai Fowler sugárúton: egy kerekesszékes idős asszony egy pickup autó platóján utazott, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.

Billy-nek szerencsére mindig be van kapcsolva az autós kamerája, így, hála neki, mi is élvezhetjük ezt a bizarr jelenetet. „Oda van szíjazva” – kommentálja szemfüles sofőrünk a felvételt. Sőt az is jól kivehető a videón, hogy a vagány nagyi pár darab fa és gumiabroncs, illetve forgalmi kúp és munkaasztal „társaságában” száguldozik.

A netre feltöltött videó a tampai rendőrséghez is eljutott, őket is megdöbbentette a nem mindennapi autókázás, de igyekeztek hivatalosan reagálni a látottakra: szerintük egyáltalán nem legális a platón utazni ezen az útszakaszon.

Körözést azért nem adtak ki…

