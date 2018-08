Bulizz jót egy helyért, ahol segítenek az autista gyerekeknek!

Kell egy hely! Igen, kell egy hely, ahol az autizmussal élő gyerekek és családjaik magas színvonalú szakmai segítséget kaphatnak. A Kis Lépések Alapítvány egy ilyen központ létrehozásán fáradozik, ezt a célt most mi is támogathatjuk adományainkkal, és így akár koncertbelépőt és ajándékokat is nyerhetünk.