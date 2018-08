Jógalabdával ölte meg feleségét és 16 éves lányát egy hongkongi orvos

Az évtized egyik legbizarrabb gyilkossági ügyét oldhatták meg a hongkongi hatóságok: egy helyi orvos a jelek szerint egy jógalabdával gyilkolta meg feleségét és 16 éves lányát – írja a BBC.

A két holttestre egy lezárt autóban találtak rá még 2015-ben. A boncolás során megállapították, hogy mindketten szén-monoxid-mérgezés miatt haltak meg, azt azonban idáig nem tudták megállapítani, hogyan juthatott a szén-monoxid az utastérbe. Az autóban nem találtak semmilyen említésre méltó nyomot, csak egy leeresztett jógalabdát a csomagtartóban. A rendőrség tanácstalanul állt a különös eset előtt.

A nyomozás során végül fény derült a gyilkosság mikéntjeire: mint kiderült, az aneszteziológusként dolgozó Khaw Kim-sun szén-monoxiddal töltötte meg, majd kilyukasztotta a fentebb említett jógalabdát, hogy a lassan kiszivárgó gáz végezzen a feleségével. A hongkongi bíróság szerint a férfi azután tervezte meg a gyilkosságot, hogy elhatározta, elhagyja a családját a szeretőjéért, a felesége azonban nem volt hajlandó elválni tőle. A tárgyalásokon az is kiderült, hogy a lányát feltehetőleg nem akarta megölni, nem tudta, hogy ő is az autóban lesz. A kisebbik lányának állítólag külön meg is mondta, hogy maradjon otthon leckét írni.

A férfi talán meg is úszta volna az egészet, a kollégái közül néhányan azonban látták, ahogyan megtölt két jógalabdát a gázzal. Nekik azt mondta, nyulakat akar megölni vele, a rendőrségnek azonban már patkányirtásról beszélt.

Khaw mindkét gyilkosságot tagadja, az ügyben még nem született ítélet.