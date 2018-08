Késelés történt egy belga kisvárosban, többen meghaltak

Belga sajtójelentések szerint a rendőrség részlegesen lezárta az ország keleti felében fekvő Moresnet települést, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi több embert is megkéselt az egyik helyi étteremben.

A sajtóban megjelent felvételeken látható, ahogy rendőrök lezárják a Liége közelében fekvő település utcáit.

#BREAKING a knife attack held in a restaurant in the Belgian town of #Moresnet has reportedly left multiple dead and at least 17 injured according to the mayor of the town. pic.twitter.com/Z7DNLJ1Qsr