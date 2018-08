160 éve született Sissi és I. Ferenc József fia, Rudolf, aki rejtélyes körülmények között halt meg

A depressziós trónörököst 1889. január 30-án találták meg holtan szeretőjével együtt a Bécshez közeli mayerlingi vadászkastélyban. A hivatalos verzió szerint Rudolf előbb a szeretőjét, az alig 17 éves Vetsera Mária bárónőt lőtte le, majd végzett saját magával is. Természetesen azonnal szárnyra kaptak a legkülönfélébb híresztelések a kettős halállal kapcsolatban.

Rudolf gyerekkora

Rudolf, teljes nevén Rudolf Ferenc Károly József Laxenburgban született 1858. augusztus 21-én. A Habsburg–Lotaringiai-házból származó osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse, korabeli kifejezéssel „koronahercege” (Kronprinz), I. Ferenc József császár és király, valamint Sissi, azaz Wittelsbach Erzsébet császárné és királyné harmadik gyermeke volt, az egyetlen fiú.

Amint Rudolf megszületett, apja édesanyja, Zsófia vette a kezébe a gyerek nevelését, aki szinte nem is látta anyját, cserébe Sissi – anyósa bosszantására – magyar dajkát választott a kisfiúnak. Rudolfnak hatéves koráig gyakorlatilag a nővére és a dajkája jelentett valamiféle érzelmi stabilitást az életében, akkor azonban egy katonatisztet jelöltek ki, hogy a trónörököst felnevelje. Rudolf addig sem volt felhőtlenül vidám gyerek, de ekkortól állandó szorongás kerítette hatalmába, nem véletlenül.

Éjszakai pisztolylövések

Nevelője úgy gondolta, hogy kemény férfit farag a hatéves gyerekből, ezért éjszakánkét lövések dördültek el a hálószobájában, ezzel is szoktatva a jövendőbeli trónörököst arra, hogy a harctól vagy vadászattól ne ijedjen meg. Természetesen a dolog éppen fordítva sült el, a kisfiú állandóan rettegett, elkezdett éjszakánként újra bepisilni, és sokat betegeskedett. Erzsébet királyné, látva, hogy a fia milyen állapotba került, nagy nehezen kiharcolta, hogy ő felügyelhesse Rudolf nevelését, ennek köszönhetőn a gyerek sokkal jobb társaságba került, és liberális, felvilágosult nevelést kapott, viszont anyja közelségét továbbra sem élvezte túl gyakran. Hét nyelven tanult, naponta 13 órányi elfoglaltsága volt.

Igazi lázadó lett

Bár Rudolf eleinte mindenben igyekezett megfelelni az apjának, ennek ellenére a császár nem bízott benne, ijesztőnek találta a fia elveit, aki titokban udvarellenes cikkeket írt, politikai nézetei botrányosak voltak. 21 évesen döntenie kellett a jövendőbelijéről, és Rudolf Stefánia belga hercegnőt választotta, de ezzel magára haragította anyját. Sissinek sem külsőleg, sem belsőleg nem tetszett a menye, annak ellenére sem, hogy néhány évig a fiatalok szerelemben és boldogságban éltek. Mikor kezdtek eltávolodni egymástól, Rudolf egyre-másra újabb és újabb szeretőkkel vigasztalta magát, és kalandjai folytán beszerzett egy olyan nemi betegséget, amely meddővé tette a feleségét, és ezzel gyakorlatilag véget is ért a házasságuk. A gonorrhoea egyre komolyabb fájdalmakat váltott ki Rudolfnál, így orvosai morfiumot rendeltek, amelyet a trónörökös egyre nagyobb és nagyobb adagokban használt.

Rudolf állapota folyamatosan romlott

Ennek genetikus okai is lehettek, hiszen felmenői között rengeteg elmebeteg volt, köszönhetően a közeli rokonok között kötött házasságoknak. Természetesen traumatikus gyermekkora és morfiumfüggősége sem tett jót Rudolfnak. Életmódja egyre inkább az élvezetek hajszolásáról szólt, sokat ivott, állandóan botrányos nőügyei voltak, keveset aludt. Egyre inkább a depresszió jelei mutatkoztak rajta, amelynek a hátterében a gyerekkori mellőzöttség, a szülői szeretet hiánya is fontos tényező. Életének utolsó hónapjaiban sokat foglalkozott az öngyilkosság gondolatával, próbált társat találni tettéhez. Állandó szeretőjének, Mitzi Casparnak elárulta, hogy megöli magát, sőt őt magát is kérte, hogy legyen társa ebben, de ő nem volt hajlandó erre. Bár sokan akkoriban szerelmi öngyilkosságként emlegették a trónörökös esetét, erre azonban kicsi az esély, ugyanis Vetsera Máriával alig ismerték egymást.

A tragikus estén Rudolf először lelőtte a lányt, aki mindössze 17 éves volt, majd annyi konyakot ivott, hogy legyen mersze maga felé fordítani a fegyvert. Szüleit mélyen megrendítette a halála, felesége, Stefánia azonban gyorsan túltette a magát a dolgon. A monarchia lakosságát letaglózta az eset, és a legkülönfélébb találgatások kaptak szárnyra.

Politikai gyilkosság?

Voltak, akik politikai okot sejtenek a háttérben, szerintük Rudolfot – apja parancsára –, öngyilkosságnak álcázva kivégezték. Mások szerint Rudolf egy franciák által előkészített puccs élére állt, de végül megijedt, ezért megölték. Egyesek tudni vélték, hogy a trónörökös ittas vadásztársai véletlenül lelőtték Vetsera Máriát, majd a rájuk támadó Rudolfot is agyonverték, de az ügybe olyan magas rangú személyek is belekeveredtek, hogy a valódi történetet el kellett titkolni. Volt olyan teória is, miszerint a fáradt Rudolf megrendezte saját halálát, szeretőjével elmenekült, és valahol boldogan éltek tovább, messze az udvartól.

A bécsi Schoellerbankban néhány éve tartott leltár során előkerült a Vetsera család egy 1926-ban letétbe helyezett bőrkötésű barna mappája, benne fényképekkel és Vetsera Mária három kézzel írt búcsúlevelével. „Kedves Anyám! Bocsásd meg nekem, amit teszek! Nem tudtam ellenállni a szerelemnek. Vele egyetértésben azt szeretném, ha mellette temetnének el az allandi temetőben. A halálban boldogabb leszek, mint az életben” – írta a fiatal nő anyjához intézett levelében.

A tragédiáról számtalan könyvet írtak, 1936 óta több alkalommal vitték filmre, született belőle balett, Kálmán Imre tollából operett, és még japán manga is. Terence Young 1968-as filmjében Catherine Deneuve és Omar Sharif játszotta a főszerepeket.