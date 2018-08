Kiderült, kiket küldenek el először a közszférából

A múlt héten mi is megírtuk, hogy januárban 15-20 százalékos létszámcsökkenés jöhet a magyar közigazgatásban. Ezt Gulyás Márton, a Miniszterelnökség vezetője jelentette be a múlt heti Kormányinfón. Az elbocsátásokkal a kormány szerint a párhuzamosságokat és a digitalizáció miatt feleslegessé vált munkahelyeket szüntetnék meg a közigazgatásban.

A Népszava most azt is megtudta, kiket érint majd első körben a létszámcsökkentés. A lap kormányzati források alapján azt írja, első körben a nyugdíj előtt állókat és a határozott idejű szerződésekkel rendelkezőket bocsátják majd el.

Egy kormányzati forrás emellett arról is beszélt, hogy „a magyar költségvetés helyzete alapján a közigazgatás működése 15-20 százalékkal felülárazott”, ezért jön a leépítés. A forrás ezenfelül azt is kiemelte, hogy a munkaerőhiány is szempont volt: „akkora a munkaerőhiány, hogy már nincs máshol utánpótlás, csak a közszférában dolgozók körében. Az lesz a legnagyobb kihívás, hogy ezeknek az embereknek legalább egy részét be tudjuk csatornázni a versenyszférába” – mondta.

A fentiek a lap szerint némiképp ellentmondanak a Kormányinfón elhangzottaknak, miszerint nem „fűnyíróelv-szerűen” fogják végrehajtani az elbocsátásokat, és nem megtakarítási célokkal vágnak bele a létszámcsökkentésbe.