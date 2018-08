Amerika Kapitány páros lábbal szállt bele Donald Trumpba

Chris Evans, akit a világ nagyobb része a Marvel-filmek Amerika Kapitányaként ismerhetett meg, korábban sem titkolta, hogy nem túl nagy rajongója Donald Trump amerikai elnöknek. A színésznél azonban most ismét elszakadt a cérna, amikor Trump, szokásához híven Twitter-csatornáján kelt ki Robert Mueller különleges ügyész és munkatársai ellen.

Mueller a 2016-os amerikai választásokkal kapcsolatos orosz befolyásolás után nyomoz, felhatalmazása nyomán viszont jogában áll bármilyen általa feltárt bűncselekmény végére járni. A vizsgálódás eredményeként eddig összesen 31 ember ellen indult eljárás, köztük Trump kampánymenedzsere, Paul Manafort, illetve az elnök személyes ügyvédje, Michael Cohen ellen. Ez nem nagyon tetszik Donald Trumpnak, aki már egy ideje boszorkányüldözésnek nevezi Mueller nyomozását, így próbálva hitelteleníteni a különleges ügyészt, akit épp feddhetetlensége és kíméletlen precizitása tett legendás bűnüldözővé.

Trump legutóbb azon akadt ki, amikor megtudta, hogy a Fehér Ház jogtanácsosát, Don McGahnt Muellerék 30 órán át kérdezgették – persze nem egyhuzamban. Trump szerint a hitelét vesztett különleges ügyész és „demokrata gengszterei” (Mueller maga is a republikánus, akárcsak az ügyészi csapat több tagja – a szerk.) örömüket lelik abban, hogy mások életét romba döntsék.

Disgraced and discredited Bob Mueller and his whole group of Angry Democrat Thugs spent over 30 hours with the White House Councel, only with my approval, for purposes of transparency. Anybody needing that much time when they know there is no Russian Collusion is just someone....

Az elnöki tweet több szempontból problémás, kezdve Mueller demokratának bélyegzésével, azonban nem ez volt, ami most kivívta Amerika Kapitány haragját. Evans ugyanis felfigyelt rá, hogy Trump tweetjében az angol „counsel” szó hibásan, „councel”-ként szerepel leírva. Az amerikai elnöknek már korábban is akadtak gondjai a helyesírással, a szóban forgó kifejezést korábban „council”-nak írta egy másik tweetben.

Evans nem is rejtette véka alá a véleményét, válaszában „Biff”-nek titulálva az elnököt, amivel valószínűleg a Vissza a jövőbe második részére célzott, amelyben a főgonosz Biff Tennan figurája (és megjelenése) olyan hasonlóságokat mutat Trumppal, hogy még az alábbi klip készítőjét is megihlette.

„Az ott »counsel«, Biff. A szó helyesen »counsel«” – írja Evans tegnapi tweetjében, majd folytatja. „Megpróbáltam megérteni, hogy egy ember, még ha annyira ostoba is, mint te, miért képtelen leírni egy szót, amit naponta valószínűleg ötvenszer elolvas. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg csak HALLOD a szót. Nem olvasol el szart se. És mi ezt mind tudjuk.”

It’s ‘counsel’, Biff. The word is ‘counsel’.



I was trying to comprehend how in the world a man, even as moronic as you, can misspell a word he probably reads fifty times a day. But then it dawned on me, you probably only HEAR the word.



You don’t read shit.



And we all know it. https://t.co/7zZGZRZtkF