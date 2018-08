Újabb részletek a londoni parlamentnél történt gázolásról

A biztonsági kordonokba hajtott egy autós a brit parlamentnél kedden Londonban, a sofőrt letartóztattak, a környéket lezárták. A rendőrség tájékoztatása szerint három járókelő és kerékpáros sérült meg, közülük kettő szorult kórházi ellátásra. Egyiküket – egy férfit – már elengedték, egy nő súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel továbbra is kórházban van.

A nyomozást a londoni rendőrség országos hatáskörű terrorelhárító és különleges műveleti szolgálata vezeti. Neil Basu parancsnok sajtótájékoztatón közölte: tekintettel arra, hogy úgy tűnik, az autós szándékosan cselekedett, továbbá a helyszínre és az incidens jellegére, terrorgyanús incidensként kezelik az ügyet.

WATCH: Surveillance footage of a London car crash outside the House of Parliament, which police are investigating as a terror attack. https://t.co/Z96GLduN2N pic.twitter.com/whHQPf3izK