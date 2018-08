Genovai hídomlás: tovább nőtt a halálos áldozatok száma, nincs magyar sérült

A legfrissebb jelentések szerint 35-re emelkedett a genovai hídomlás halálos áldozatainak száma. Mindezt a mentésben résztvevő tűzoltók közölték kedden délután.

Nem sokkal korábban Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter arról beszélt, hogy 30 körül van a halálos áldozatok száma, és sok a súlyos sérült.

Angelo Borrelli, az olasz polgári védelmi hivatal elnöke Rómában a sajtónak azt mondta, hogy 30-35 személygépkocsi és három teherautó zuhanhatott a 45 méteres mélységbe.

Borrelli nem tudta megerősíteni azt az értesülést, hogy villám csapott a hídba, mielőtt leszakadt annak 80 méteres, középső szakasza. Az ugyanakkor tény, hogy felhőszakadás idején történt a tragédia.

I can't comprehend this #tragedy. Have driven the #A10 #PonteMorandi outside of #Genova dozens of times over the past decades with my family, but it never crossed my mind that it could be our last trip together #PrayForItaly pic.twitter.com/ydvthSuYxO