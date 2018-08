Nekihajtott egy autó a brit Parlament védőelemeinek

Rendőrök lepték el a brit Parlament környékét Londonban, miután egy autó nekihajtott az épületet védő betonelemeknek. A BBC-nek egy szemtanú azt állította, szándékosnak tűnt a sofőr akciója, akit az ütközés után az állig felfegyverzett rendőrök őrizetbe vettek.

