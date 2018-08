Leszakadt egy autópálya hídja Olaszországban, több tucat halott

Leszakadt az olaszországi A10-es autópálya egyik hídjának egy része. A Genova közelében történt balesetnek több tucat halottja van – jelentette az olasz mentőkre hivatkozva kedden az Adnkronos hírügynökség.

A Sky TG24 olasz hírtelevízió azt jelentette, hogy a Morandi híd 200 méteres, ipari övezet fölött átívelő szakasza omlott le. Az olasz rendőrség a Twitteren azt közölte, hogy hirtelen heves vihar támadt, mielőtt az építmény összedőlt.

Non è accettabile che austerità, tagli a spesa pubblica e manutenzione etc. continua. Questa politica viene dall'UE e effettuato dal PD. #Genova #Morandi #A10 #UE #Euro #PD pic.twitter.com/R3nmNXLGZY

Az olasz közlekedési miniszter arra az álláspontra helyezkedett, hogy valószínűleg hatalmas tragédia történt.

#BREAKING: Rescue workers in Genoa, Italy have confirmed that 10 vehicles are involved in a bridge collapse. (Video: @cclerici) pic.twitter.com/dVnxL0X2wr