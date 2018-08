Történelmi magyar siker: Rasovszky Kristóf Európa-bajnok lett 25 km-en

Azután, hogy az 5 kilométeres távot megnyerte, és 10 km-en drámai módon ezüstérmet szerzett, Rasovszky Kristóf Európa-bajnok lett a 25 km-es nyíltvízi úszásban is. A magyar úszó a sikert hatalmas hajrájának köszönheti: nagyjából 5-600 méterrel a táv vége előtt kezdett hajrázni, majd rettentő simán nyomta le az addig vezető, francia Axel Reymondot.

Rasovszky végül 4:57:53,5-ös idővel nyert, az ezüstérmet Beljajev szerezte meg, míg a dobogó harmadik fokára az olasz Matteo Furlan léphetett fel. A másik magyar induló, Székelyi Dániel a 14. helyen ért célba.

“12,5 kilométer után végig azon gondolkodtam, mikor szállok ki, mert egyik térdemet és a jobb tenyeremet sem éreztem, ezért is mentem előre, mert ha nem állok az élre, akkor kiszálltam volna valahogy 18 kilométernél” -nyilatkozta a verseny végén az M4Sport kamerái előtt Rasovszky, aki most különösen figyelt a benyúlásra is. Nem akarta, hogy megint célfotó döntsön, mint 10 km-en.