Két hét után elengedte halott borját a gyászoló gyilkos bálna

Tahlequah, a fiatal, nőstény kardszárnyú delfin azután lett világszerte ismert, hogy több mint két hétig horcolta magával elpusztult borja testét a Csendes-óceánban. A borjú, az állatokat megfigyelő tudóscsoport szerint, röviddel a születése után pusztult el, július 24-én. Gyászoló anyja ennek ellenére még napokig nem vált meg a testétől és próbálta őt a víz felszínén tartani.

August 11, 2018

J35 update: "The ordeal of J35 carrying her dead calf for at least seventeen days and 1,000 miles is now over, thank goodness."

- Ken Balcomb, Center for Whale Researchhttps://t.co/kQpA4WWbmg pic.twitter.com/cQIN13HgN6