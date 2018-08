Magyar tinilány halt meg a netes öngyilkos kihívás miatt

Megdöbbentő tragédia történt egy kelet-magyarországi településen. Egy 15 éves kislány minden előjel nélkül öngyilkosságot követett el – értesült a Bors. A család a hirtelen jött tragédiára nem tudott magyarázatot találni. Egészen addig, míg el nem olvasták a gyermekük Facebook-üzeneteit. Egy ukrajnai magyar barátnőjével levelezett, és szinte biztosra vehető: a lányok egy öngyilkosságra utaló játék utasításait követték.

A tini édesanyja a legnagyobb közösségi oldalon tett közzé egy felhívást, amelyben olyan szülőket keresett, akik szintén egy internetes kihívás miatt vesztették el gyermeküket.

A number of Suicides linked to the Whatsapp Momo Challenge https://t.co/JC4AlHQnfD pic.twitter.com/S2Fl7jMMbn

— Jason O’Mahony Msc. (@COTDAge) 2018. augusztus 11.