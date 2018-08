Steven Seagal ellen is nyomoz az ügyészség szexuális zaklatás miatt

Három celebet, Harvey Weinstein filmproducert, Steven Seagal és Anthony Anderson filmszínészeket érintő újabb szexuális zaklatási ügyekben kezdett vizsgálatot a Los Angeles-i kerületi ügyészség.

Harvey Weinstein ügyében ezzel már hatra emelkedett a Los Angelesben folyó vizsgálatok száma – közölte Greg Risling szóvivő, aki semmilyen részletet nem tárt a nyilvánosság elé.

A bukott filmmogul ellen, akit több mint 70 nő vádolt meg szexuális zaklatással, erőszakkal a botrány kirobbanása óta, a New York-i ügyészség három nő sérelmére elkövetett szexuális ragadozóként elkövetett erőszak, szexuális zaklatás, erőszakos nemi közösülés, szexuális bántalmazás miatt már vádat emelt. A 66 éves filmproducer május 25-én feladta magát a New Yorki rendőrségen. Még aznap egymillió dollár óvadék ellenében szabadon engedték, de elektronikus nyomkövetőt kell viselnie és nem hagyhatja el New York és Connecticut államot.

Steven Seagal a 80-as évek vége óta olyan akciófilmek révén vált sztárrá, mint a Nico vagy az Úszó erőd. A rendező, harcművész és zenész az elmúlt évben megkapta az orosz és a szerb állampolgárságot is, orosz útlevelét személyesen Vlagyimir Putyintól vehette át. A minap kinevezték őt humanitárius ügyekben közvetítő különmegbízottnak Oroszország és az Egyesült Államok között.

Novemberben Portia de Rossi színésznő vádolta meg azzal, hogy egy film előzetes megbeszélésekor molesztálta őt. Seagal ellen nem ez az első nyomozás, amit szexuális zaklatás miatt indítottak.

A Feketén-fehéren című amerikai sorozat főszereplője, a 47 éves Anthony Anderson ellen egy nő tett feljelentést szexuális zaklatás miatt a Los Angeles-i rendőrségen. Anderson képviselője közölte, hogy a színész határozottan tagadja a vádat.