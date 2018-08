Űrhadsereget hoz létre az USA

– hangsúlyozta a védelmi minisztériumban mondott beszédében Mike Pence amerikai alelnök.

Pence beszédében vázolta a Donald Trump elnök által korábban már meghirdetett amerikai űrhaderőprogramot. Az Egyesült Államok konkrétan meg nem nevezett potenciális ellenségeinek tevékenységére hivatkozva kijelentette, hogy „az Egyesült Államok ezen a téren növekvő fenyegetettséggel néz szembe”, majd hozzátette:

Az amerikai alelnök szerint az önálló haderőnemként létrehozandó űrhaderő az amerikai haderő jelentős átszervezését igényli, és kétpárti támogatással elfogadott pótlólagos erőforrásokra lesz hozzá szükség. Pence ezen felül bejelentette, hogy a Pentagonon belül az űrhadviselésért felelős helyettes államtitkári posztot hoznak létre, a haderőnemet pedig természetszerűleg új főparancsnokság irányítja majd. Az új helyettes államtitkár Pence szerint nem katona, hanem civil lesz, és már a kezdetektől felügyeli a haderőnem kiépítését.

Donald Trump elnök június közepén, az Országos Űrkutatási Tanács Fehér Házban tartott tanácskozásán rendelte el a Pentagonnak az űrhaderő létrehozását. Elnöki utasítást írt alá erről, amelyben így fogalmazott: a Pentagonnak „azonnali hatállyal meg kell indítania a világűrbe telepítendő haderő felállításához szükséges folyamatot”. Trump szerint

Pence beszéde után Donald Trump Twitter-bejegyzést tett közzé „Űrhaderő, előre!” szavakkal.

Space Force all the way!