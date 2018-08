Mostantól az is elég az Oscar-díjhoz, ha sokan vesznek jegyet a filmre

Több változást is bejelentett az amerikai filmakadémia az Oscar-díjjal kapcsolatban: új kategóriát nyitnak a közönségkedvenc filmeknek, lerövidítik a díjátadó gálát, aminek az időpontját is előrébb hozták. Beköszöntött a populizmus kora Hollywoodban is.