A kánikula leleplezi Európa titkos múltját

Tovább tart az Európát izzasztó forró időjárás: tegnap ismét meghosszabbították a hőségriasztást, főleg, mivel az idei nyár legforróbb napjai jönnek.

Európa más országaiban is már hetek óta tombol a forróság, aminek a légkondiárusokon kívül most a történészek és a régészek is örülhetnek. A kánikula miatt ugyanis egy sor, korábban ismeretlen vagy épp elfeledett épület alaprajza tűnt fel a napsütéstől kiégő pázsitokon.

Írország: őskori romok, világháborús jelzések

Írországban például őskori építmények maradványaira bukkantak egy felperzselt szántóföldön, egy erdőtűz következtében pedig olyan jelzések váltak láthatóvá, amelyeket a második világháborúban a bombázók pilótái használtak a navigációhoz.

A Dublintól északra található Newgrange-ben például olyan, kör alakú árkokat fedeztek fel, amelyek a feltételezések szerint a kőkorszakban különféle ceremóniák helyszínéül szolgáltak, de találtak emellett egy hasonló korszakból származó épületet, amelyet afféle korabeli halottasházként használhattak.

Az írországi műemlékvédelmi szolgálat, a National Monument Service szerint a felfedezések alapjaiban változtathatják meg az UNESCO világörökségébe tartozó környékkel kapcsolatos régészeti elméleteket.

Az ír fővárostól délre elhelyezkedő Bray Headnél pedig a kegyetlen napsütés miatt több jellegzetes jelzés is láthatóvá vált, amelyet 1944 óta nem láthatott senki. Az ír kormány akkor 83 hatalmas kört, illetve az EIRE feliratot helyezte el stratégiai helyeken, hogy a vadászrepülők és bombázók pilótáit így tájékoztassák arról, hogy egy semleges ország felett repülnek. Ezeket a jelzéseket később az amerikai légierő pilótáinak kérésére beszámozták, hogy az Atlanti-óceán átrepülése során a navigációhoz is fel lehessen azokat használni.

Németország: gránátok, aknák a folyóban

Eközben Németországban a kánikula hatására az Elba folyó vízszintje a szokásosnál is jobban visszahúzódott, így bukkanhattak második világháborús robbanóeszközökre a környékbeliek.

A helyi rendőrök ennek köszönhetően eddig 24 különféle gránátot aknát és hasonlót távolítottak el a folyó medréből – ez a tavalyi szám duplája, a hatóság azonban arra számít, hogy a hőség miatt további fegyverekre is rátalálhatnak.

„A második világháború után a muníciót – főként gránátokat, aknákat és lőszereket – egyszerűen a folyóba dobálták anélkül, hogy hatástalanították volna” – mondta a CNN hírcsatornának nyilatkozva Grit Merker, a német rendőrség egyik szóvivője, aki igyekezett megnyugtatni a lakosságot, hogy nem kell tartani a most előkerült eszközöktől. „A hőség nem jelent kockázati tényezőt, ilyesmit egy esetleges földcsuszamlás jelenthetne, akkor lehetne számítani robbanásokra.”

Nagy-Britannia: titkos kertek, elfelejtett villák

Az Egyesült Királyságban, egészen pontosan Nottinghamshire-ben egy impozáns villaépület alaprajza tűnt fel a kiégett fűben.

Innen északnyugatra, Gawthorpe Hall területén pedig egy viktoriánus kert körvonalait lehet megfigyelni, amióta tart a hőség.

Az előrejelzések szerint a kániula – Magyarországon – legalább péntekig tart, enyhülés legfeljebb szombattól várható.