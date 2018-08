Kötelező nemzeti nevelés az ovikban – Korán kell kezdeni a birkává nevelést

Nem azzal van a baj, hogy magyar népmeséket, népdalokat tanítanak a 3-7 éveseknek, és hogy megmagyarázzák nekik, melyik nemzeti ünnepünk miről szól. Ezzel eddig sem volt baj, már a mi gyerekkorunkban is így történt, tíz évvel ezelőtt a lányaimnak is ugyanezt tanították az oviban, és valószínűleg már nagyanyám idejében is megvolt az, hogy a kultúránkról meséltek az óvónénik. A baj azzal van, hogy most rendeletben kiadták, hogy a magyar óvoda feladata:

Ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja.

Lefordítom, hogy ez mit jelent, mert még akár jól is hangozhat elsőre, de igazából nem az.

1. Megismerje nemzeti identitását:

A pici gyerekekbe már 3 éves kortól kezdve bele kell nevelni a nagy nemzeti öntudatot, a különlegesség érzését, hogy a magyar jobb, mint a világ összes többi embere, mert… hát, azt nem tudjuk, hogy miért, de ezt mondják, úgyhogy biztos így van.

Aranyvérű magyarnak lenni kiváltság, igaz, hogy senki nincs ebben a picike országban, aki tiszta magyar lenne, mert a világ minden tájáról keverednek a genetikai állományok mindenkiben, de ezt nem vesszük figyelembe, csak verjük a mellünket a magyarságunkra.

2. Keresztény kulturális értékek:

A templom és a papok befolyása alá kell vetni az embereket, minél több oldalról lehet irányítani őket, annál jobb. Minél kisebb korban el kell kezdeni az agymosást, hogy nehogy azt gondolja, hogy szabadon választhat magának vallást, hogy ha akar, lehet akár buddhista vagy ateista is, mert ez nincs hatással arra, hogy magyarnak született.

Aki magyar, az keresztény, bármit is jelentsen ez, mert amúgy nem sok jele van a mai Magyarországon annak, hogy olyan nagyon keresztény lenne biblikus értelemben. Sehol egy kis törődés, sehol a szegények és gyámoltalanok megsegítése, és szó sincs arról, hogy mondjuk könyörületet látnánk a rászorulók és betegek felé.

3. Hazaszeretet, szülőföld, családhoz kötődés:

Ez azt jelenti, hogy meg kell előzni a kivándorlást, már 3 éves kortól kezdve sulykolni kell az ovisokba azt, hogy aki elhagyja a Szent Hazát, az bizony áruló, az nem szereti a szülőföldjét, annak nem fontos a család. A család mint visszatartó erő, hogy ha már ultra rosszul érzi is magát a saját hazájában az ember, akkor se akarjon elmenni innen, mert különben megtagadja a családját.

Nem az a megoldás, hogy jobb környezetet teremtünk az itt éléshez, hogy NE AKARJON elmenni innen, ne máshol akarjon szerencsét próbálni, ahol esetleg lélegezni tud szabadon, nem ám, a megoldás az, hogy már szinte születésétől kezdve intézményes szinten töltsük bele a fejébe, hogy nem szabad elhagynia a hazáját, nehogy máshova kerüljenek az adóforintjai, bármennyire is rossz neki itt élni.

Ez a rendelet arra jó, hogy a következő generáció már nemzeti öntudatos birka legyen.

Olyan birkákat kell nevelni, akiket könnyen lehet rángatni, mert akkor sem hagyja el a karámot, ha már éhezik, és bottal verik. Nem mennek majd sehova, nevelünk pici zombikat, intézményes keretek között, hogy szegény szülők azt sem tudják majd hova kapjanak, hogy enyhítsék az oviban és iskolában okozott károkat a gyerekük fejében.

Annyit érnek majd el ezzel a rendelettel, hogy még több gyerekből lesz oktatási menekült, egyre többen mennek majd magánintézményekbe, amíg még lehet, mert ott talán nem fogják teletömni a gyerek fejét azzal, hogy legyen rabszolga és lehajtott fejjel éljen szépen csendben egy helyen egész életében.