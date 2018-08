Először büntettek nikábot viselő nőt Dániában

A dán rendőrség pénteken kiszabta az első bírságot egy olyan nő ellen, aki megsértette az augusztus 1-jén életbe lépett, „burkatörvényként” emlegetett, az arcot eltakaró ruhadarabok viseletét tiltó jogszabály rendelkezéseit.

A nikábot viselő 28 éves nőt ezer korona (átszámítva mintegy 43 ezer forint) bírsággal sújtották. A teljes arcot eltakaró kendőt viselő nő egy másik nővel veszekedett egy horsholmi bevásárlóközpontban. Az összetűzés során a nikáb lehullott, de amikor kiérkeztek a rendőrök, a nő már visszahelyezte az arcára.

#Denmark becomes the latest European country that bans burqa&niqab.#France was the first European country to ban burqa in public. #Austria & #Belgium followed. Dutch deputies backed Islamic veil ban.#Italy has local bans. #Spain banned in specific places. #Islamophobia pic.twitter.com/uR25mUajbQ

— Hilâl Kaplan (@HilalKaplanEng) 2018. augusztus 3.