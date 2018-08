Rekordot dönthetett a leszerelő rendőrök száma a múlt héten

Rendőrségi leszerelési hullámról számolt be Híradójában az RTL Klub, a rendőrség azonban közleményben tagad minden ilyen információt.

A hírről először a Zsaruellátó nevű Facebook-oldal számolt be, állítólag a leszerelt rendőrök kérésére, akik sérelmezték, hogy sehol sem olvasni a helyzetükről. Bejegyzésükben azt írták, hogy a múlt héten megdőlt a leszerelők száma a rendőrségnél, egyetlen nap leforgása alatt 120 rendőr szerelt le, közülük 45-en Budapesten.

Lassan ott járunk, hogy nem lesz ki védje az országot, bennünket. […] Ébredjenek sürgősen a döntéshozók! Igenis meg kell becsülni az egyik legszebb hivatásban dolgozókat!

A bejegyzés alatt fél nap alatt csaknem 1500 hozzászólás érkezett. Több rendőr is beszámolt róla, hogy ők is felmondtak, vagy éppen arra készülnek, hogy felmondjanak, annyira alacsony a fizetésük. Az egyik rendőr azt írta, 24 év után nettó 172 ezer forintot keres.

Az RTL Klub stábja felkeresett egy olyan rendőrt is, aki egészen a közelmúltig a határvadász-képzések egyik reklámarca volt, sok videóban is szerepelt, ám nemrég szakmát váltott és Ausztriába költözött.

Az ügy előzményeiről mi is írtunk: a hetekben derült ki, hogy január 1-jétől életbe lép egy 2015-ben elfogadott jogszabály, aminek értelmében a rendőrök nem kaphatnak majd túlórapénzt, ehelyett szabadnap jár majd a túlmunkáért. A rendőrségnél eddig is létszámhiány volt – ezért túlóráztak annyit az egyenruhások -, ám most, hogy a törvénymódosítással egy átlagos rendőr akár az egyharmadát is elveszítheti a fizetésének, további leszerelések várhatóak. Bárdos Judit, a Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke szerint ez a helyzet káoszhoz vezethet.

A rendőrség közleményben tagad

Valótlan adatokat tett közzé a rendőrségtől 2018. július 31-én leszereltek létszámáról egy, csak a nevében a rendőrökért működő csoportosulás a Facebookon

– írta közleményében a rendőrség.

Állításuk szerint a közzétett adatok már csak azért sem lehetnek hitelesek, mert ilyen adatok “egyszerűen nem léteznek“, a rendőrségnek csak augusztus 3-án lesznek erre vonatkozó adatai.

A közleményben azt is leírták, hogy statisztikai adatgyűjtésük szerint 2018 első félévében 867 hivatásos állományú rendőr jogviszonya szűnt meg, ami havi átlagban 145 főt jelent, és magában foglalja “a más rendvédelmi szervhez, illetve a honvédséghez történő áthelyezések, a közös megegyezések, a lemondások, a próbaidő alatti és az egészségügyi okból történő leszerelések, továbbá a nyugállományba helyezések, valamint a fegyelmi okból elbocsátottak számát is”.

A rendőrség hivatásos állományának feltöltöttsége a 2018. július 1-jei állapot szerint 97,8%. Magyarország kiegyensúlyozott közbiztonságát, állampolgáraink nyugalmát, a rendőrség szakmai feladatainak ellátását semmi nem veszélyezteti

– írták.

Az RTL Klub riportja: