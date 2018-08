Kánikula: tényleg nem ihatunk meg egy laza fröccsöt sem, ha még haza kell vezetni?!

„Ez még kimegy addig!” – az egyik leggyakoribb mondat, amit hallok főleg férfiismerőseim szájából strandon, kerti partin, baráti összejövetelen. Ami kábé annyi jelent, hogy az illető bízik abban, hogy nem találkozik majd rendőrrel, amikor hazavezet. Valahol megértem őket, hiszen nagy forróságban tényleg nehéz kikerülni a gyöngyöző fröccsös poharakat, és persze nem akarnak ők rosszat, igenis, megnézték a neten, hogy négy óra alatt ennyi még lebomlik. Lehet hogy így van, lehet, hogy nem. Szerintem nem éri meg kockáztatni. Én elhiszem, hogy az illető ugyanolyan profi a kormány mögött egy sör után, mint anélkül, de nem is erről van szó. Elég ha más hibázik, őt is meg fogják szondáztatni. És onnantól már nem minősül vétlen résztvevőnek.

Az viszont kimondottan idegesít, amikor – ráadásul hivatásos sofőr – ismerősöm egy-két pálinka után is hazavezet. Nem tudom, hogy lehet valaki ennyire felelőtlen… Ha soha nem tudja megállni, hogy ne igyon röviditalt, az már alkoholizmus, úgy vélem. Pedig egyértelmű a hazai szabály: ha ittunk, nem vezethetünk. Persze felvetődik a kérdés: mennyi ideig kell kerülnünk az autózást, ha lecsúszott egy vagy pár pohárral? Tudjuk, rossz hír, de a legjobb iránymutató: aznap már ne üljünk autóba.

Szabály, szonda, szankció

Keringenek az online térben alkohol-kalkulátorok, kisokosok, melyek „segítenek” kiszámolni az aktuális véralkohol-szintet, illetve annak lebomlási idejét. A felelősségteljes weboldalak hozzáteszik – és ezzel minden megkérdezett szakértő egyetért –, hogy ezek csak tájékoztató eredmények, hiszen nagyon egyéni, hogyan reagálunk az alkoholra, hogyan birkózik meg vele a szervezetünk. A kalkulátor jobbára csak az alkohol mennyiségére, a fogyasztás óta eltelt időre, az életkorunkra, nemünkre és testsúlyunkra tud rákérdezni. Ám a testalkatunk, az aktuális lelkiállapotunk, a gyomrunk telítettsége, az általános egészségi állapotunk, kiemelten a májunk hadrafoghatósága, de még az időjárási frontok is befolyásolhatják, mennyi idő alatt tűnik el teljesen a hatás. Nőknek azt is érdemes figyelembe venniük, hogy ha arra érzékenyek, a havi vérzés idején vagy az azt megelőző napokban változhat az alkoholtoleranciájuk.

Érdemes szem előtt tartanunk, mielőtt elkezdenénk a számokkal zsonglőrködni, hogy a jogszabály teljes tilalmat ír elő, és csupán a szankciókban differenciál: 0,5 g/liter (0,5 ezrelék) véralkoholszint feletti autózás számít ittas vezetésnek, ez büntető eljárást von maga után, a jogosítvány azonnali bevonásával. Az alacsonyabb érték szabálysértésnek számít, rendszerint pénzbüntetéssel sújtják. Hogy az előző esetben, a büntető eljárás végén pénzbírságot, közmunkát, vagy vezetéstől akár örökre eltiltást, esetleg letöltendő szabadságvesztést szabnak-e ki, az több tényezőtől függ: például az előélettől, azaz „visszaeső-e” az ittas vezető, okozott-e balesetet, abban súlyosan megsérült-e, ne adj isten életét vesztette-e valaki.

A közúti ellenőrzéskor rendszerint szondáztatják a sofőrt, ilyenkor a kifújt levegő légalkohol-tartalmát mérik, itt a határt a szabálysértés és a bűncselekmény között a 0,25 mg/liter értéknél húzza meg a törvény.

Külföldön is magyar sofőrként!

Magyarországhoz hasonlóan Csehországban, Máltán, Romániában és Szlovákiában szintén zéró toleranciával viszonyulnak a hatóságok a járművezetők alkoholfogyasztásához. Lengyelországban, Norvégiában és Svédországban 0,2 g/liter alatti véralkoholszintig elnéző a jogalkotó. A legtöbb országban, köztük számos kedvelt nyári úti célunknál, a bűvös határ a 0,5 g/liter érték, így többek között Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, Dániában, Hollandiában, Portugáliában, Svájcban, valamint Finn-, Francia-, Görög-, Horvát-, Német-, Olasz-, Spanyol-, és Törökországban. Szinte félve merem csak leírni, ez utóbbi szabály egy pohár sör (3 deciliternyi) vagy egy pohár bor (1 deciliternyi) elfogyasztására ad lehetőséget. Mert minden szakértő – egymástól függetlenül, határozottan – azt képviseli, hogy nyaraláskor, külföldön is, függetlenül az adott ország szabályozásától, mi a hazaihoz tartsuk magunkat. Vagyis előbb rakjuk le az autót, és csak utána hűtsük le magunkat egy pohár itallal.

Az év első felében a közúti közlekedési balesetek 8,56 százalékát ittas állapotban okozták. Ez több mint tavaly az év ugyanezen a hónapjaiban regisztrált esetek aránya. És azt jelenti, hogy minden tízedik személyi sérüléssel járó balesetnek köze volt az alkoholfogyasztáshoz. 2017-ben 40 halálos áldozata volt az ittas állapotban okozott közlekedési tragédiáknak és 802 esetben járt személyi sérüléssel. Ezek az emberek talán mind megmenekülhettek volna, ha valahol, valaki betart egy – mégoly inkomfortos – szabályt is.

Drogok és gyógyszerek

Mi lehet az oka, hogy a különböző országokban eltérő a szabályozás? Szerintem érdemesebb az egyezőségre koncentrálnunk. Hiszen tény, hogy az európai kultúrákban az ivás hagyományosan elfogadott. Az alkohol legális szer, bármikor hozzáférhető, jelen van életünkben, átszövi a társadalmi kapcsolatainkat. És éppen ez a „megtámogatottsága” jelentheti a veszélyt. Például azt, hogy könnyebb belecsúszni a kontrollálatlan fogyasztásába, vagy azt, hogy a függőség kialakulásakor nehezebb a felépülés belőle. És éppen ez a beágyazottsága elfedheti, hogy pszichoaktív szerről van szó, s ahhoz viszont sem ellenőrizetlen mennyiséget nem kell inni, sem szenvedélybetegnek nem kell lenni, hogy hatással legyen a vezetéshez szükséges készségeinkre. Amit megnövekedett reakcióidőként szoktak emlegetni, az azt jelenti, hogy a veszély észlelése és elhárítása tovább tart ilyenkor. Tompulnak a reflexek, a szemet mozgató apró szemizmok mozgása szintén lassul.

És ahogy a hivatalos megfogalmazás szól: „mentálisan is kedvezőtlen” az alkohol hatása. Van, aki agresszívabb lesz tőle, van, aki „bátrabb”, azaz kockázatkereső lesz alaptalan önbizalomtól fűtve, a gátlások is könnyebben felszabadulnak, miközben a koncentrációs képesség mérhetően csökken. Persze, mindez nem csak az etilalkoholra igaz, a kábítószerek és egyes gyógyszerek szintén veszélyekkel járnak, ha befolyásuk alatt ül volán mögé valaki. A drogokkal szemben természetesen szintén zéró tolerancia él, a gyógyszerek betegtájékoztatójában pedig mindig feltüntetik, ha az hatással lehet a járművezetésre.