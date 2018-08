Elnyerte a világ legrangosabb matematikai díját, perceken belül ellopták tőle

Ellopták az egyik kitüntetettnek járó érmet a matematikai Nobel-díjként is aposztrofált Fields-érem szerdai, Rio de Janeiróban tartott díjátadó ünnepségén. Az iráni származású Caucher Birkarnak ítélt érem mindössze fél órával az után tűnt el, hogy az elismert matematikus megkapta azt – írja a Guardian.

Birkar elmondása szerint mobiltelefonjával és pénztárcájával együtt egy aktatáskába tette a díjat, majd a táskát az asztalánál hagyta, innen tűnt el. A biztonsági személyzet hamarosan megtalálta a táskát az egyik pad alatt, az érem azonban ekkor már nem volt benne.

A szervezők közleményben sajnálkoztak a kínos eset miatt, egyben azt is jelezték, hogy mindenben együttműködnek a rendőrséggel. Egy helyi hírportál úgy tudja, hogy a hatóságok a biztonsági kamerák felvételei alapján már sikeresen be is azonosították a tolvajt.