Már nem ijeszt meg bennünket a THM! – a nők pénzügyekben vállalt szerepéről és a megváltozott ügyféligényekről Dr. Rajmonné Veres Ibolyával beszélgettünk

Mióta dolgozol az OTP-nél?

2007 februárjában jöttem ide, de már előtte is pénzügyi vonalon dolgoztam egy spanyol központú pénzintézetnél, illetve az előtt egy belga érdekeltségű banknál. Immáron több mint 11 éve vagyok az OTP-nél ebben a pozícióban.

Milyen női vezetőként dolgozni a bankszektorban?

Sosem éreztem annak a hátrányát, hogy nő vagyok, csak az előnyeit. Minden kollégával, nemtől és beosztástól függetlenül kölcsönös a tisztelet. Nagyon jó csapat vagyunk, ami annak is köszönhető, hogy a kollégák között szinte baráti a viszony, persze egészséges viták itt is vannak, de ezek csak előre visznek bennünket. Nőként nem részesülök más bánásmódban, mint a férfi kollégák, ugyanannyi az elvárás velem szemben is, mint a férfiakkal szemben. Ez így rendben is van. Ha a kisfiam beteg, akkor dolgozhatok otthonról, a családot és az ezzel kapcsolatos teendőket mindenkinél ugyanúgy elfogadják a vezetőink. Az persze néha előfordul, hogy egy értekezleten 20 férfi ül, és csak néhány nő, de általában a bankon belül sokkal több a női dolgozó, mint a férfi. Hogy pontos számokat is mondjak, az OTP Banknál több mint 8000 ember dolgozik, és a 72 százalékuk nő.

Felmerül a kérdés, hogyha az ember pénzügyi területen vezető, a családi pénzügyi kérdésekben is ő dönt?

A férjemmel közös bankszámlánk van, és talán azzal sokat elárulok, hogy az én telefonszámomra érkeznek a számlakontroll SMS-ek, így a mindennapi kiadásokra csak én látok rá. Viccet félretéve, természetesen a nagyobb pénzügyi döntéseket közösen hozzuk meg, de a napi kiadásokat, valamint a számlákat valóban én intézem.

Általánosságban ez a szerep hogyan oszlik meg a magyar családokban?

Jellemzően a nők döntenek, a mindennapi ügyekben mindenképp, de ez nem újdonság. Viszont az érdekes, hogy személyi kölcsönt fele-fele arányban igényelnek nők és férfiak. Érdekes, de nem meglepő viszont, hogy a férfiak nyitottabbak a digitális újításokra és fejlesztésekre.

És mi a helyzet a pénzügyi tájékozottsággal?

Néhány évvel ezelőtt készítettünk egy kutatást az áruhitelezésről, de minden évben vizsgáljuk a lakosság pénzügyi tudatosságát is. Ezekből azt látjuk, hogy az ügyfeleink tudják, mit jelentenek a különböző mutatók, mi az ingyen hitel. Pár évvel ezelőtt még sokkal rosszabbul álltunk. Ebben közrejátszik persze a hitelválság miatti sokk is. Az alapvető pénzügyi ismeretek oktatása egyébként az állam, de ugyanúgy a pénzügyi szféra érdeke is. Mindenki nyer azzal, ha az emberek tájékozottak és felelős pénzügyi döntést tudnak hozni. Éppen ezért az OTP Bank Fáy András Alapítványa segítségével általános- és középiskolásoknak is tartunk ingyenes pénzügyi képzéseket a fővárosban, vidéken, sőt, már a határon túl is rendkívül sikeresen működő OK Központokban. A minden évben publikált Öngondoskodási Index-szel pedig az öngondoskodás és a pénzügyi tudatosság fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Vannak tehát pozitív változások, eredmények is, de még mindig van hova fejlődni a pénzügyi ismeretek területén.

Az általad említett tudatosság lehet az oka, hogy évről-évre egyre több hitelt veszünk fel?

Több dologra is vissza lehet ezt vezetni. Az egyik az, hogy kilábaltunk a hitelválságból, illetve ennek hatásaként az ügyfelek sokkal körültekintőbbek, ha a pénzügyekről van szó. Megtanulták az alapfogalmakat, figyelmesebben olvassák át a szerződést, tudják, mi az a THM. Meg kell említenem a kormányzati kommunikációt is, ami a tudatosság fontosságára hívja fel a figyelmet. A másik dolog, amit kiemelnék: nyilvánvaló, hogy az emberek akkor vesznek fel kölcsönt, ha biztonságban érzik magukat, tehát, ha úgy gondolják, nem lesz akadálya a törlesztésnek, vagyis van rendszeres bevételük és jövőképük is. Nyilván ez elsősorban a személyi kölcsönökre jellemző, mert jelzáloghitelt eddig is vettek fel az emberek, hiszen a lakásprobléma legtöbbször bizonyos életszakaszokhoz köthető.

Ha már tudatosság, az emberek például tudják azt, hogy mennyi hitelt vehetnek fel?

Százalékosan talán nem mindenki tudja. Azonban a Magyar Nemzeti Bank rendelete szabályozza ezt, éppen azért, hogy ne kerülhessen senki adósságspirálba. Pontosan a JTM (jövedelemarányos-törlesztőrészlet mutató) szabályozza, amely megakadályozza a túlzott eladósodást, és az igazolt, adózott jövedelemre épül.

Említetted a JTM-et, és gondolom még ezer meg egy ehhez hasonló fogalom van, amivel jó tisztában lenni, ha személyi kölcsönt akarunk igényelni. Nem gondolják az emberek bonyolultnak a személyi kölcsön igénylést?

Egyáltalán nem. A személyi kölcsön egy egyösszegű kölcsön, amelynél nincs konkrét fedezet. A fedezet ugyanis a hitelképesség és az igazolható jövedelem. A személyes adatok megadását követően minden igénylést hitelbírálat előz meg. Ennek során a bank megvizsgálja az igénylők hitelképességét, és ekkor ellenőrizzük például az ügyfeleket a Központi Hitelnyilvántartó Rendszerben, hogy jó adósok-e, vagy van-e kifizetetlen hitelük. Majd az MNB hatályos rendelete alapján kiszámoljuk mekkora hitelre jogosult az igénylő. Azoknak az OTP-s ügyfeleknek, akiknek például van nálunk számlájuk, és ide érkezik a jövedelmük, különösen zökkenőmentesen megy. Ez gyakorlatilag a leggyorsabb kiszolgálás, az ügyfeleknek mindössze a személyi azonosságukat igazoló okmányaikat kell bemutatniuk az igénylés során, egyéb igazolásra vagy dokumentumra nincs szükség. Az ügyfelek értik és szeretik ezt a terméket, mert jól követhető, kiszámítható, és szabad felhasználású. Tehát valóban bármire felhasználható, akár egyszerre több dologra is. A maximálisan igényelhető hitelösszeg pedig 7 millió forint, ami további szabadságot nyúlt az igénylőknek a hitelcél meghatározása során.

Ha már szabadság, mire veszik igénybe a személyi kölcsönt?

Például váratlan helyzetekben, amikor elromlik a kazán, vagy meg kell javíttatni a családi autót. De iskolakezdésnél is sokan élnek a személyi kölcsön lehetőségével, mert új bútor vagy éppen laptop kell a gyereknek, vagy mindkettő egyszerre. Egyre gyakrabban igényelnek kölcsönt a karrierváltáshoz is vagy egy komolyabb továbbképzés finanszírozására, esetleg külföldi nyelvtanulás, vagy a gyerek hosszabb külföldi taníttatására. Ezeket egyébként onnan tudjuk, hogy főleg vidéken, de sokszor a nagyvárosokban is az ügyfelek elmesélik a fióki tanácsadóknak a gondjaikat és tanácsot kérnek tőlük.

Egy ilyen döntés során biztosan sokan igénylik az általad is említett személyes tanácsadást. De mi a helyzet azokkal, akik már nem feltétlen akarnak bemenni fiókba?

Mi is látjuk, hogy folyamatosan változnak az ügyféligények. Sokan még mindig igénylik a személyes tanácsadást, ami nem is meglepő, hiszen egy személyi kölcsön felvétellel több évre elköteleződünk. Nem is győzzük hangsúlyozni, hogy a hiteligénylés előtt érdemes körültekintően utánajárni a hitelkonstrukcióknak, és a törlesztéssel kapcsolatos feltételeknek. De a világ arra tart, hogy az ügyfelek közül egyre többen a klasszikus banki szolgáltatásokat már online szeretnék elérni. 2016-ban – a piacon először – ezért is digitalizáltuk a személyi kölcsön igénylés teljes folyamatát. Ennek a fejlesztésnek köszönhetően az ügyfeleink otthonról, a karosszékben ülve akár 1 órán belül megkaphatják az általuk igényelt hitelösszeget. Természetesen ez az időkeret az igénylő tempójától is függ, és éppen az a jó benne, hogy a folyamat bármikor megszakítható, vagy éppen újrakezdhető. Ennek az igénylési formának ma már mindössze annyi feltétele van, hogy az igénylő rendelkezzen OTP internetbank eléréssel.

Az nyilvánvaló, hogy OTP-s számla szükséges, de a jövedelemnek is a bankba kell érkeznie?

Idén továbbfejlesztettük a rendszert, májustól azok az ügyfeleink is igényelhetnek az internetbankon keresztül személyi kölcsönt, akik nem OTP-s bankszámlára kapják a fizetésüket.

Mi van azokkal, akik még szeretnek fiókba járni?

A digitalizáció az OTP fiókokat is nagyban érinti. Akik igénylik a személyes tanácsadást, az összes fiókunkban digitális aláírópadon keresztül köthetnek személyi kölcsön szerződést. Ezen a biztonságos eszközön olvashatják el a dokumentumokat, de itt hagyják jóvá a szerződést is. Az aláírópadnak köszönhetően csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat, és eddig több mint 3,5 millió A4-es lapot nem nyomtattunk ki.

Folytatódik a digitalizálás?

Biztos vagyok benne, hogy a digitalizáció fogja meghatározni az előttünk álló éveket is. Az egyre speciálisabb elvárások és az egyszerűbb, gyorsabb, helytől független szolgáltatások iránti igények kiszolgálása lesz a bankok fő feladata. Természetesen további, a személyi kölcsönt érintő digitalizációs terveink is vannak, de arról majd egy következő interjúban beszélnék.