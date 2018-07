Szándékosan zárhatták felforrósodott autójába a verőcei nőt

Vasárnap mi is beszámoltunk róla, hogy Verőcén a rendőröknek kellett kiszabadítaniuk egy helyi nőt felforrósodott autójából. A nő maga tett bejelentést a rendőrségen, amikor nem tudott kiszállni az autóból, a jármű pedig vészesen melegedni kezdett a nyári forróságban. A nőt szerencsére időben kiszabadították és kórházba szállították.

A rendőrség legfrissebb közleményéből most kiderült, hogy a nőt szándékosan zárhatták be az autóba: a váci rendőrök gyanúja szerint egy 24 éves férfival szemben már eljárás is indult az ügyben személyi szabadság megsértése miatt.

A férfi a hírek szerint szabadlábon védekezik.