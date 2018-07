A Ryanair után a Wizz Air is cserbenhagyta utasait

Magyarázat nélkül törölte debreceni járatát a Wizz Air magyar fapados légitársaság, ezért több tucat magyar utas volt kénytelen a London melletti Luton reptéren éjszakázni – derült ki az RTL Klub híradójából. Az utasok szerint nem tájékoztatták őket időben, és semmilyen információt nem kaptak a légitáraságtól.

Nem csoda, hogy a Londonban rekedt utasok, akik járatát már a becsekkolás után törölték, hangosan fütyültek és fújoltak is. A történtekről egy utas felvételt is készített, amelyet az RTL Klub mutatott be.

A híradásból kiderült az is, hogy a Wizz Air ír vetélytársa, a Ryanair hétvégén több, Budapestről induló járatát is törölte a kritikus időjárás és a zivatorok miatt.