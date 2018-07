Tévécsatorna-vezért vádolnak szexuális zaklatással

Az amerikai CBS tévécsatorna-hálózatnál vizsgálatot indítottak a cég vezetője, Les Moonves ellen miután a New Yorker magazin cikket közölt, amelyben több nő is szexuális zaklatással vádolja a cégvezetőt, többek között erőszakos csókokról, érintésekről számoltak be. Állítják, a karrierjük megbicsaklott, miután visszautasították az elnök közeledését.

A CBS közleményt adott ki, miszerint megvizsgálják az állításokat, és készek megfelelő válaszlépéseket tenni.

CBS CEO Leslie Moonves accused by 6 women of misconduct in New Yorker exposé https://t.co/FhcpVuRynS pic.twitter.com/mpIChzKKRA — billboard (@billboard) 2018. július 28.

Moonves maga is nyilatkozott a lapnak, mint mondta, lehet, hogy néhány nőnek kényelmetlenséget okozott a múltban, de azok hibák voltak, és megbánta őket.

