Óriási fordulatot vett Brigitta élete, akinek fiával vonat elé ugrott a nagymama

A Horton élő Juhász Brigitta nem rég vesztette el kisfiát és édesanyját. A nagymama, unokájával a karjában a vonat elé ugrott. A Blikk információi szerint a gyászoló anyuka ismét gyermeket vár, rettentő nehéz körülmények között, ugyanis a házból, amelyben eddig élt, ki kell költöznie, így még nem tudja pontosan, hol él februárban megismert párjával és születendő gyermekével. Brigittának van ugyan Horton egy kertes háza, abban azonban nincs áram és fürdőszoba sem.

Egy érzelmi hullámvasúton ülök, és csak kapkodom a fejem, hogy az utóbbi időben mi minden történik velem. Sokként ért a hír, hogy anyukám a halált választotta, és magával vitte a kisfiamat is, aztán meg kellett azzal is birkóznom, hogy az eddig otthonomnak hitt házból is mennem kell. Ezekben a kritikus pillanatokban meg sem fordult a fejemben, hogy valamit még tartogat számomra az élet. Jelenleg tízhetes terhes vagyok, aminek nagyon örülök, de legalább annyi aggodalom is van bennem. Szörnyű érzés, hogy a lakhatásunk nincs megoldva, még az is lehet, hogy Horttól nagyon messze egy másik megyében találunk menedéket. Ezt azonban én nem szeretném, ezért nagyon kérek mindenkit, aki csak tud, segítsen nekünk, hogy a házamat rendbe hozzuk – mondta Brigitta.