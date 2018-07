Duplán bírságolják a renitens sofőröket Budapesten

Dupla bírságra számíthatnak azok az autósok, akik nem váltanak parkolójegyet Budapest V., VII., VIII., IX., XI. és XIII. kerületeiben. A kerületi önkormányzatok ugyanis nemcsak pótdíjat számítanak fel a nem fizető sofőröknek, hanem kerékbilinccsel is megajándékozzák őket, mert a jogszabály szerint erre is lehetőségük van.

Az ATV riportja szerint egy kerékbilinccsel megtoldott pótdíjas parkolás akár 20 ezer forintjába is fájhat a figyelmetlen vagy éppen direkt bliccelő autósoknak: a pótdíj összege 15 napon belüli befizetéssel 6380 forint, ha kerékbilincs is kerül az autóra, azt 11 500 forintért veszik le róla az önkormányzat munkatársai. Ha el is szállítják, mert két napon belül nem jelentkezett a megbéklyózott autó gazdája, akkor az további 17 ezer forintos költséget jelent.

Viszont némi előrelátással és 2300 forint regisztrációs díj befizetésével legalább a kerékbilincselés megúszható, ha az okmányirodában az autós megadja elérhetőségét. Ilyenkor a kerékbilincs előtt kötelesek értesíteni és negyed órát várni, mielőtt ráteszik. Ebben az esetben csak a szabálysértési bírságot ki kell fizetni, de legalább a kerékbilincselés elmarad.