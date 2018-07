Üresen találta édesapja urnasírját László, a plébános keze van a dologban

Egy „üres” feliratú matricát talált csak annak az urnasírnak a fedlapján Mezei László, ami mögött édesapja és további három elhunyt hamvai pihentek éveken át. László megdöbbent, mert nem kapott értesítést arról, hogy édesapja urnáját áthelyezik.

A történet előzménye, hogy László édesapját a helyi önkormányzat temette el, ők jelölték ki az urna helyét is a kerületi plébánia urnatemetőjében. „Két éven át nem is volt probléma, rendszeresen látogattuk édesapám hamvait az altemplomban. Kis papírlapon állt a neve, egy urnafülkében négyen is voltak, de akkor is el volt temetve, békében nyugodott, egészen mostanáig. Egy héttel ezelőtt ugyanis hiába kerestük a megszokott helyen: a sírhelyen csak egy matrica állt ezzel: Üres” – idézte fel a történetet férfi a Blikknek.

László kiderítette, hogy a plébánia és az önkormányzat között megszűnt a szerződés, ezért a plébános úgy döntött, hogy a köztemetéses elhunytak sírhelyét kiürítik, a hamvakat pedig a sekrestye raktárában helyezik el, ahonnan önkormányzati engedéllyel szállíthatják el azokat a hozzátartozók.

Az eredeti megállapodás szerint a köztemetettek hamvait a plébánia altemplomában, urnafülkében helyezik el, ahonnan tíz év múlva egyszerűsített szertartás keretében az osszáriumban kerülnek végleges elhelyezésre. A sírhelyet a határidő letelte után a hozzátartozók meghatározott időre újra megválthatják.

Az önkormányzat most tárgyalásokat kezdett a Szent Margit plébániával, kérve az atyát a korábbi megállapodás betartására. „Amennyiben ez nem történik meg, megtesszük a további lépéseket” – közölte a lappal az önkormányzat.