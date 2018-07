Nem sikerült feltámasztania a halottat, meg akarták lincselni

A rendőrök mentettek meg a lincseléstől egy önjelölt prófétát Etiópiában. Mint az RTL Híradó beszámolójából kiderül, azt ígérte egy gyászoló családnak, hogy feltámasztja halott rokonukat.

A kihantolt sírt körbeálló hozzátartozók lélegzetvisszafojtva nézték, ahogy odalent a sírban felnyitotta a halott családtagjuk koporsóját. Pár napja temették el a halálos motorbalesetet szenvedett rokonukat, ám hihetetlen módon remény nyílt arra, hogy visszakaphassák – legalábbis ezt ígérte nekik a magát prófétának nevező férfi, aki a Jézus által feltámasztott Lázár történetével példálózott.

Bízva szavában, fel is nyitották a sírt, a próféta pedig egyszerűen ráparancsolt a halottra, hogy keljen fel. Ezt többször is megismételte, a végén már teli torokból ordítva, majd ráfeküdt a halottra és a fülébe kezdte ezt ordítani. Egy idő után azonban be kellett látnia: ez a halott nem fog felkelni.

Miután elmaradt a bibliai bravúr, a gyászoló család haragra gerjedt, és rátámadt. Ott helyben meglincselték volna a hamis prófétát, ha a rendőrség ki nem menti a kezük közül.

A férfit halottgyalázásért letartóztatták.