Nem történt szexuális erőszak a sólyi gyerekgyilkosság előtt

Az egész országot megrendítette a hír, miszerint a hétvégén különös kegyetlenséggel meggyilkoltak egy 8 éves kislányt Sólyon, az elkövető pedig egy 16 éves fiú volt. Adrienn szülei péntek este jelentették a rendőrségen kislányuk eltűnését, a rendőrök azonban másnap már csak a lemeztelenített holttestre találtak rá a szomszédos Királyszentistván közelében. A beszámolók szerint a kislány keze hátra volt kötözve, nyakában hurok volt.

A gyilkossággal gyanúsított fiú hamarosan beismerő vallomást tett: elmondása szerint tettét „hirtelen érzelmi döntés alapján” követte el. A fiú ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés gyanúja miatt indult eljárás, jelenleg előzetes letartóztatás alatt áll.

A 444.hu-nak sikerült megszólaltatnia a meggyilkolt kislány édesapját. A férfi azt mondta, mivel lánya holttestére lemeztelenítve találtak rá, ő szexuális indítékot sejt a gyilkosság mögött, kihangsúlyozta ugyanakkor, hogy a rendőrök egyelőre semmit nem mondtak neki a nyomozás eddigi eredményeiről.

Időközben a rendőrség testvérlapunknak, a 24.hu-nak elárulta, hogy az igazságügyi szakértői vélemény szerint nem történt szexuális erőszak a gyilkosság előtt.

A hírportál azt is megírta, hogy a gyilkossággal gyanúsított fiú mélyszegénységben, nagyon rossz szociális körülmények között nőtt fel. A család az édesanya közmunkási béréből él, nemrég pedig kilakoltatták őket. A fiú édesapja egyáltalán nem dolgozik.

A gyanúsított korábban állítólag többször is emlegette, hogy ki szeretné próbálni, milyen érzés embert ölni. Rusz Edit pszichológus szerint ha ez igaz, felvetődik a szülők felelőssége is, hiszen „a legalapvetőbb erkölcsi és viselkedési normák sem épültek be a fiú értékrendjébe”. A rendőrség ugyanakkor azt mondja, a nyomozás jelenlegi adatai nem támasztják alá a szülők felelősségre vonását.