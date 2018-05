Hős tanárok mentették ki a gyerekeket a kigyulladt buszból

Hétfő este kigyulladt egy gyerekeket szállító autóbusz az M0-s autóúton Pécel közelében. A busz teljes terjedelmében kiégett, de szerencsére az összes gyerek le tudott szállni, mielőtt elterjedtek a lángok, így senki sem sérült meg a balesetben.

Hogy mennyire egy hajszálon múlott a tragédia, arról a Blikk írt most riportot. A lap szerint a tizenéves fiataloknak alig néhány percük volt arra, hogy kimeneküljenek a lángoló járműből, sokan még a cipőjüket sem tudták felvenni.

A buszon utazó fiatalok a XVI. Kerületi Kézilabda MSE diákjai voltak, és éppen egy keceli tornáról tartottak hazafelé, amikor kigyulladt a busz.

Rozmán Attila, az egyesület elnöke így emlékezett vissza a balesetre:

Menet közben egyszer csak azt vettük észre, hogy füstöl a busz hátsó része. Ekkor már a mellettünk lévő autósok is integettek. Azonnal félreálltunk, elkezdtük kimenekíteni a gyerekeket. A két kolléganőm, Simon Edina és Grandpierre Judit az első ajtónál, én pedig a hátsónál csatárláncban segítettük le őket. Nem volt sok időnk: a busz egyre jobban lángolt. A fűről néztük végig, ahogy 5 perc alatt teljesen az enyészeté lett. Csak az járt a fejemben, hogy minél gyorsabban mindenkit lehozzak, köztük saját, 9 és 14 éves gyerekemet is. Utána jutott eszembe, hogy sokkal rosszabbul is járhattunk volna: mint a veronai balesetesek. A gyerekek akkor kezdtek el pánikolni és sírni, amikor már biztonságban voltak.