Élőben közvetítette a Facebookon a sofőr a ceglédberceli tragédiát – videó

Tragikus baleset történt kedden délután a 4-es főúton, Ceglédbercelnél. Összeütközött egy kisbusz és egy homokot szállító teherautó, a balesetben kilencen meghaltak. A román rendszámú kisbusz a képek tanúsága szerint annyira összeroncsolódott, hogy a benne utazóknak esélyük sem volt a túlélésre.

Időközben román hírforrások arról számoltak be, hogy a kisbusz sofőrje élőben közvetítette a Facebookon a balesetet. Az Adevarul bukaresti napilap internetes oldalán és több más romániai portálon is közzétett felvételen az látszik, hogy a sofőr önmagát is filmezi, majd a telefonja kameráját az út felé fordítja, és egy egyenes útszakaszon egy kisbusz valamint egy teherautó előzésébe kezd. Jól látható, hogy jön szembe a piros fülkéjű teherautó, de a sofőr semmit nem próbál tenni azért, hogy elkerülje az ütközést.

A román sajtóba a felvételnek egy olyan változata került, amelyen valaki a minden bizonnyal sokadjára lejátszott videót nézi, és román nyelven kommentálja a látottakat, miközben a háttérben zene hallatszik. Azt állapítja meg, hogy a sofőr bizonyára azért nem figyelt az útra, mert az előzés közben olvasta az élő közvetítéséhez fűzött kommenteket.

A Digi 24 hírtelevízió szerint a kisbusz Szlovéniából tartott Románia felé. Utasai a Maros megyei Désfalváról (Deaj) származtak.

A román külügyminisztérium kedden késő este azt közölte, hogy az áldozatok nagy számára való tekintettel a holttestek hazaszállításának a költségeit a minisztérium sürgősségi alapjából fedezik.