Zalakerámia – a generációk óta ismert és piacvezető márka (x)

Kevés olyan magyar márka van a hazai piacon, amelyről elmondható, hogy generációk óta ismerik és kategóriájában fennállása óta piacvezető. A Zalakerámia Zrt. hazánk egyetlen burkolólap gyártója. A fal- és padlóburkoló lapok, gres lapok gyártása 2 gyáregységben, Tófejen és Romhányban zajlik. A termékek tervezésénél kulcsfontosságú szerepet játszik az egyediség, a kreativitásra törekvés, ahol a színek és formák ötletes variációjával bármilyen hatás elérhető. A folyamatos megújulásnak és az utóbbi évek technikai fejlesztéseinek köszönhetően minden korosztály megtalálja a neki tetsző Zalakerámia-terméket.



Az elmúlt években és jelenleg is folyamatos fejlesztések mennek végbe gyártási és termékfejlesztési oldalról egyaránt. Az 5 éve elindult digitális dekorálási technológia bevezetésének és a termékek iránti fokozódó érdeklődésnek köszönhetően, folyamatos kihívást jelent a belföldi és külföldi vevői igények kielégítése. Ennek következtében jelentős kapacitásbővítés is történt 2017-ben. Első ütemben 5 milliárd Ft-os beruházás keretében egy teljesen új gyártósor épült fel Romhányban, amely napjaink legmodernebb eszközeivel lett felszerelve. A nemzetközi trendeket követve, 2018-ban a Zalakerámiánál is megjelennek a nagyobb formátumok (60×60 cm, 20×90 cm), a 3D-s és az élcsiszolt termékek. Fontos termékújítás volt 2017-ben a saját mázatlan gres lapok gyártása is. Emellett folyamatosan törekszik az egyre magasabb minőségű és igényes kidolgozású alaplapok és dekorok gyártására, így a jövőben a tófeji gyáregységben is különböző fejlesztések lesznek várhatóak.



Összességében elmondható, hogy a Zalakerámia termékpalettája bármely projekt, illetve magánvásárlói igényre tud modern, minőségi és ár-érték arányban megfelelő megoldást javasolni.