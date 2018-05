Kétezer eurót ért, hogy volt egy jó válaszuk a magyaroknak

Vajon ki tud a leghatékonyabb segítséget nyújtani, mikor egy idős, demens ember elkóborol? Hogyan készíthető fel egy kisgyermek a szexuális abúzus kivédésére? Hogyan pótolható a gyermekvédelmi gondoskodásban felnövő gyermek számára a – legtöbbször szülőktől örökölhető – kapcsolati háló, amely segít sikeressé válni? Milyen tevékenység nyomán teremthetünk kapcsolatot egy menekült emberrel? A jelentős társadalmi hatású, igazán újszerű projektek legtöbbször ilyen, egészen konkrét kérdések válaszaiként születnek. A problémák pedig, melyek nyomán megfogalmazódnak, nagyon jól jellemzik az adott országot, régiót és időszakot – ezt bizonyították a közelmúltban átadott Sozial Marie díjak is. A legtöbb díjazott vállalkozás a menekültek integrációját, beteg emberek rehabilitációját és elfogadtatását, valamint hajléktalan emberek otthonhoz jutását segíti. A mezőnyből – bár nem került be az első három helyezett közé – több szempontból kiemelkedett a „Lili és a bátorság – Mese a gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélés megelőzésére” című könyv.

A díj A Sozial Marie a legrégebbi európai társadalmi innovációs díj, amely 2005 óta minden évben tizenöt projektet díjaz Ausztriában, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Németországban, Lengyelországban és Horvátországban már sikerrel futó programok közül. Az összesen 54.000 euró értékű pénzbeli elismerés mellett a Sozial Marie mindenekelőtt nyilvánosságot biztosít olyan projekteknek, amelyek új megközelítésmódokkal adnak választ egy-egy társadalmi kihívásra.

Egyrészt azért, mert bár nem az egész világon átsöpört #metoo kampány nyomán született meg, de több ponton kapcsolódhat hozzá a szexuális zaklatások megelőzésével, a korai kibeszéléssel. Másrészt az innovációt itt a tartalom és a forma speciális összekapcsolása jelenti. Ez egy csodaszép mese, amely egyszerre igényes gyermekirodalmi szöveg és pszichológusok által tesztelt és elismert nevelési eszköz.

A „Lili és a bátorság” könyve egyike a három díjazott magyar projektnek. A 2000 eurós jutalom mellett az alkotók elnyerték a lehetőséget, hogy a díj magyar fővédnöke, Ágoston László egy éven át mentorálja, tanácsaival segítse a csapatot.

„Azért választottam ezt a projektet, mert jól használható és továbbvihető eszközt ad a szülők kezébe az abúzus elleni tudatosság kialakításában. Ez a mese hat-tíz éves kislányokat készít fel, de több életkori csoportra és mindkét nem számára fejleszthető, nemcsak a szexuális, hanem mindenféle elnyomással szemben” – mondta el a fővédnök.

Munkát mindenkinek

Hogy milyen egyéb kérdések ihlették meg a magyar pályázókat? Például az álláskeresés, foglalkoztatás új formáinak ügye. A sok száz pályázó közül három, döntős magyar jelölt is ebben a témában tudott újat mutatni.

A Szárnyas Fejvadász egy közösségi álláskereső oldal a Facebookon, amelyet egy önkéntes csapat üzemeltet nonprofit alapon. A „Munkát Neked!” csapata a Magyarország területén élő menekültek munkába állását segíti, a Nagy Lépés Futárszolgálat pedig megbízható csomagszállítást nyújt gyalog és tömegközlekedéssel, olyan sérült emberek segítségével, akik máshol nehezen találnának hasznos munkát. Ráadásul a megváltozott munkaképességű futárok kézbesítés közben tömegközlekedési eszközöket használnak, cégekhez járnak be, így integrációjuk több szinten is megvalósul.

Magyarországon nagy szükség van a valamely fogyatékossággal élő embereket integráló programokra, hiszen a nyugati országokhoz képest még mindig jóval kisebb ezen emberek láthatósága. Hazánkban éppen ezért jelenthetnek még mindig fontos innovációt ezek a projektek, köztük a Mozduljunk ki! Egyesület tevékenysége – ez a szervezet mozgássérült embereket juttat el élőzenei koncertekre.

Egy másik magyar díjazott, a Szurikáta-foglalkozás is az integrációt segíti elő: élethosszig tartó inzulinkezelést igénylő, 1-es típusú diabéteszes gyerekek közösségi elfogadását szolgálja rendhagyó foglalkozásokkal, amelyek tudást adnak és érzékenyítik az érintett gyerekek saját kortársi környezetét – az órákat az ő csoportjukban, osztályukban tartják az önkéntesek, a főszereplő a két diabéteszes szurikátabábu, Szuri Kata és Peti, akiknek segítségével játékos módon lehet bemutatni a vércukormérést vagy az inzulinbeadást. „Arra a felvetésre, hogy hogyan lehetne egy krónikus beteg gyerek problémáit bemutatni a kortársainak, még nem született megoldás itthon, de hasonló Európában sem, ezért lehetünk a díjazottak között” – mondja Kocsisné Gál Csilla, a Szurikáta Alapítvány kuratóriumi elnöke, hozzátéve, hogy a 2015 óta folyamatosan futó program azt bizonyítja: nagyon sokat jelent a diabéteszes gyerekeknek az, hogy jó értelemben is különlegesek lehetnek az óvodai csoportjukban vagy osztályukban. A foglalkozásokon bizonyíthatják azt, milyen fegyelmezetten kezelik a betegségükkel járó mindennapi teendőket, hogy milyen sokat tudnak az egészséges táplálkozásról. Akár kis doktorként aktívan részt vehetnek a foglalkozások vezetésében, felvállalva társaik előtt a problémájukat. Mindezt orvostanhallgató önkéntesek segítségével teszik.

A Szurikáta-foglalkozást nem csak a szakmai zsűri értékelte, ők vihették haza a magyar közönségdíjat is, amellyel együtt járt egy kisfilm készítésének a lehetősége, ezt az alapítvány a hétvégén mutatja be.

Rendőrök és bringák

A harmadik magyar díjazott program a romani nyelv iskolai használatát segíti egy tiszavasvári általános iskolában. Lényege, hogy a roma diákok úgy beszélhetnek a tanórák egy részén, ahogy otthon. A program létrehozói szerint bátrabbá, rétegzettebbé és változatosabbá válhat így a kommunikációjuk, ami nagyobb iskolai sikerekhez vezethet.

Megannyi jó ötletet és lehetőséget rejtenek a környező országokban futó, díjazott vagy jelölt programok is. Egy ausztriai szervezet például a rendőröket készíti fel arra az eshetőségre, ha demens emberrel találkoznak, illetve ha a keresésükre kell indulni.

Egy szlovákiai program is mintául szolgálhat bármely országnak: a szervezet sikeres felnőtteket kapcsol össze a szüleik nélkül nevelkedő kamaszokkal, hogy azok segítsenek nekik elindulni az életben. A menekültek integrációját elősegítő megannyi program közül pedig kiemelkedett és díjazott is lett az a zágrábi akció, amely közös biciklijavításba vonja be a menekülteket, ezzel egyrészt sok régi járgányt ment meg az enyészettől, másrészt segít a menekülteknek hasznos elfoglaltságot találni, illetve eszközt ad számukra a város felfedezéséhez is.