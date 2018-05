Nem volt bátorsága az öngyilkossághoz a texasi lövöldözőnek

Egyik tanára szerint csendes, de nem ijesztően csendes diák volt Dimitrios Pagourtzis, az a 17 éves amerikai diák, aki pénteken lövöldözni kezdett a texasi Santa Fe Középiskolában. A támadásban 9 diák és egy tanár halt meg. A New York Timesnak nyilatkozó tanár elmondta, a kamasznak ugyan voltak furcsa dolgai, de semmi olyan, ami árulkodott volna arról, mire készül.

Pagourtzis iskolatársai közül szinte mindenki megerősítette, hogy a kamasz visszahúzódóan viselkedett. Volt, aki a New York Postnak arról beszélt, hogy a görög származású fiút sokan szekálták az iskolában. De akadt olyan is, aki azt mondta, sosem látta jelét, hogy ez valóban így történt volna.

