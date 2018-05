Kiengedték a kórházból Melania Trumpot

A hét elején veseműtéten esett át Melania Trump. A Fehér Ház közleménye szerint a First Lady-n végzett beavatkozás sikeres volt és nem merült fel komplikáció, mostanáig a Walter Reed katonai kórházban volt.

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon.

— Melania Trump (@FLOTUS) 2018. május 16.