„Uramisten, mit szabadítottam el?” – így lett a magányos szívek klubjából nőgyűlölő, erőszakos és frusztrált férfiak játszótere

A 25 éves Alek Minassian Kanada történetének legsúlyosabb gázolásos támadását hajtotta végre, mikor 2018. április 23-án kisbuszával a Toronto üzleti negyedében sétáló emberek közé hajtott. A támadásban 10 ember halt meg, további 16 pedig megsebesült, többen kritikusan. Minassian sérülés nélkül úszta meg a támadást, hiába provokálta az őt letartóztató rendőröket, nem lőtték le.

A férfi közvetlenül a támadás előtt még posztolt a Facebook-oldalára, méghozzá egy rövid üzenetet, amiben az állt, hogy „Elkezdődött az incelfelkelés! Legyőzünk minden Chadet és Stacyt! Üdvözlet a legfőbb úriembernek, Elliot Rogernek!” A támadást követően egy világ figyelt fel a titokzatos „incel” szóra, és a szubkultúrára, amit takar.

De mit is jelent az, hogy „incel”?

A szó egy rövidítés, az angol involuntary celibacy (nem önkéntes cölibátus) kifejezésből ered, és olyan emberekre vonatkozik, akik nem saját akaratukból élnek cölibátusban, hanem azért, mert senki nem fekszik le velük. A kizárólag az online térben létező csoportosulás tagjai – szinte kizárólag férfiak – kétségbeesett helyzetükért a nőket, és csakis a nőket teszik felelőssé, akik szerintük igazságtalanul megtagadják tőlük a szexet csak azért, mert ők „nem nyertek a genetikai lottón”, vagyis mert nem elég vonzóak, és/vagy furcsán viselkednek.

„A gyakorlatban az incelprobléma jócskán túlmutat a szex megvonásán. A csoport tagjainak nem csak a szexuális életre, de normális társas kapcsolatra, elfogadásra és szeretetre sincs reális lehetősége a másik nemtől” – idézi az egyik kifejezetten inceleknek fenntartott portált a CNN. Az oldalon a felhasználók egymást túllicitálva szapulják az exeiket, sorolják a kudarcaikat, és osztják meg egymással nőgyűlölő elméleteiket, üzemeltetője a CNN-nek mégis büszkén ecsetelte, hogy ők nem adnak teret sem a gyűlölködésnek, sem az erőszakra buzdításnak, és azt, aki ilyen kommentet tesz közzé, azonnal törlik a felhasználók közül.

A szóban forgó oldal, az incel.me egyébként azután lett a csoport egyik legfőbb gyülekezőhelye a sok közül, hogy a Reddit 2017 novemberében lelőtte az egyik, kizárólag incelek által látogatott topikját. A népszerű közösségi oldal erre a lépésre egyébként épp a durva, erőszakos és nőgyűlölő bejegyzések tobzódása miatt kényszerült.

Magányos szívek klubjának indult

Legyen bármilyen furcsa is, az incelközösség nem a 21. század terméke. A fogalmat az 1990-es években egy fiatal lány találta ki, aki a torontói merénylet után nyilatkozott is a brit Guardiannek. Alana, akinek a vezetéknevét a saját kérésére nem hozták nyilvánosságra, a lapnak elmondta, most úgy érzi magát, „mint az atomtudós, aki rájött, hogy a találmányából fegyvert készítettek”. Hozzátette, ő 20 éve olyan magányos embereknek hozta létre a közösséget, akik hozzá hasonlóan nehezen boldogultak az ismerkedéssel.

„Meglehetősen későn érő típus voltam, így a húszas éveim elején abban a helyzetben találtam magam, hogy se futó, se tartós, se semmilyen kapcsolatom nem volt. Kezdetben a saját élethelyzetem leírására használtam az incel fogalmat.” Alana nem sokkal később rájött, hogy rengetegen járnak ugyanebben a cipőben, ezért útjára indította az Involuntary Celibacy Projectet, egy ártalmatlan segítő csoportot, ahol a felhasználók egymásnak adhattak randizási, ismerkedési tippeket.

Évekkel később, mikor a szociális élete beindult, Alana átadta az oldalt, és ezzel együtt a projektjét egy számára ismeretlen nőnek, és utána évekig nem is hallott róla. Egészen 2014 májusáig. Akkor egy bizonyos Elliot Rodger kapcsán olvasott újra az általa kitalált szóról. Rodger volt az az ámokfutó, aki 2014 májusában 6 embert megölt, 14-et pedig megsebesített Kaliforniában.

A 22 éves férfi öngyilkossága előtt hátrahagyott egy hosszú „manifesztumot”, amiben elárulta, hogy többek között azért gyilkolt, mert a nők, akiket egyébként gyűlölt, nem hajlandók lefeküdni vele. Alana ekkor szembesült azzal, hogy a projektje az évek során teljesen kifordult magából, és már közel sem azt a célt szolgálja, amiért annak idején elindította. A Guardiannek azt nyilatkozta, mikor meglátta, hogy Elliot Rodgert „hősként” ünnepli az incelközösség, az első reakciója az volt: „Szent szar, mit szabadítottam el!”

Alfák, béták, omegák, Chadek és Stacyk

Ahogy arról már korábban volt szó, az incelközösség (ami a legoptimistább becslés szerint is több tízezres lehet) kizárólag az online térben szerveződik, olyan közösségi oldalak segítségével, mint a Reddit és a 4chen. A csoport tagjai, akiket a nőkkel szemben táplált gyűlölet és az elutasítottságból származó frusztráció tart össze, meglepő módon nem csak a nőket vetik meg. Ugyanúgy lenézik a vonzó férfiakat is, akiket egymás között Chadeknek hívnak.

Az incelek felosztása szerint a férfiaknak három csoportja létezik:

az alfák/Chadek: ők a vonzó, jóképű, magas férfiak, akiknek semmi problémájuk a partnerkereséssel

a béták/Normie-k: ők azok a férfiak, akik nem feltétlenül vonzóak, ettől függetlenül van szexuális partnerük

az omegák/incelek: ők a legalsó kaszt, akiket a vonzó nők (Stacyk) és a férfiak is elutasítanak

Mivel az incel férfiak úgy érzik, máshogy esélytelenek partnert találni, felhatalmazva érzik magukat arra, hogy zaklassák és terrorizálják a nőket, akik „másképp úgyse állnak velük szóba”. Úgy vélik, az egyetlen hasznos módszerük a megfélemlítés maradt.

„Bizonyos értelemben gyűlölöm a nőket, igen”

A 19 éves chicagói egyetemista, Jack Peterson egyike volt annak a néhány incelnek, akik a torontói támadás után készek voltak nyilatkozni a médiának a közösségről. Jack a BBC-nek elmondta, azután lett incel, hogy volt néhány rossz tapasztalata a nőkkel, amik miatt nehezen lép túl a múlton, és kezd új kapcsolatba. Hozzátette, szerinte a legtöbben azért csatlakoznak a csoporthoz, amiért ő is: mert magányosak, és szeretnék megosztani valakivel a csalódásokat.

Egy olyan csoportban viszont, ahol a legfőbb témát a kudarcok és csalódások szolgáltatják, óhatatlan, hogy előkerüljön a harag, a düh, a bűnbakkeresés és a gyűlölet is. Egy szintén 19 éves brit férfi a BBC-nek név nélkül bevallotta, bár nem büszke rá, bizonyos értelemben tényleg gyűlöli a nőket. „Persze, próbálom visszaszorítani magamban ezt az érzést, aztán azon kapom magam, hogy olyasmiket mondok, amiket nem lenne szabad. A fórum ezért jó, ott nem kell moderálnunk magunkat, nyugodtan mondhatjuk, amit gondolunk.”

Azt mondja, a közösség észrevétlenül szippantotta be, leginkább azért, mert a felhasználók többsége éppen úgy gondolkozott a problémájáról, mint ő. Hozzátette azt is, hogy a radikális, erőszakos fantáziák mindennaposak, azokat pedig, akik próbálnának segíteni magukon, és igyekeznek kapcsolatot keresni a nőkkel, kiveti magából a közösség.

Van kiút…

Bár a legtöbb incel reménytelennek tartja a helyzetét – Jack Peterson is azzal kezdte a BBC-nek adott interjúját, hogy „reménye sincs arra, hogy meghódítson egy nőt” –, valójában egyáltalán nem az. És erre éppen Jack Peterson a legjobb példa, aki néhány héttel a torontói gázolás után úgy döntött, búcsút vesz az incelközösségtől.

És hogy miért döntött így? A BBC-nek elmondta, a médiaszereplések rádöbbentették, hogy az élete mennyire monoton és sivár. „A sok szereplés és pozitív visszajelzés után rájöttem, hogy többé nem tudok visszaülni a gépem és a fórum elé, nem tudok arról rinyálni egész nap, hogy mennyire szánalmas az életem, miközben semmit nem teszek azért, hogy ez változzon.